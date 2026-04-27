България

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Пред нас се поставят две крайни алтернативи – да се обединим в една партия или да се разделим и да не си говорим, посочи той

27 април 2026, 08:58
С „Демократична България“ имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Виждам опит да се създаде драма без особено основание. Очевидно е, че имаме едни и същи цели – казвали сме го многократно. Очевидно е също, че имаме различия в начина, по който да ги постигнем. Пред нас се поставят две крайни алтернативи – да се обединим в една партия или да се разделим и да не си говорим. Това заяви пред NOVA зам.-председателят на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков в отговор на въпрос за отношенията с „Демократична България“.

По думите му вариантът за единен политически субект на практика означава създаване на една партия, макар това да не е формулирано директно.

„Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре“, подчерта той.

Денков посочи, че въпросът защо е предложено създаването на обща партия трябва да бъде отправен към партньорите им.

„Самият факт, че се предлага да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение че винаги сме казвали, че сме центристка партия и искаме да бъдем национална партия, показва, че имаме различия за това как трябва да изглежда политическата ни дейност“, заяви той.

Според него предложението формацията да се позиционира като дясна партия не е удачно.

„Това би означавало да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините – основно до 6–7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове“, обясни Денков.

Той подчерта, че целта на „Продължаваме Промяната“ е да се развива като национална центристка формация и да даде възможност и на партньорите си да участват в този процес.

„Те имат ясна представа как искат да се развиват, а ние имаме своя визия за нашето развитие. Тук не говорим за развод. Говорим за това, че можем да работим заедно, но всеки да развива своите силни страни. Това е начинът да разгърнем спектъра от хора, към които се обръщаме – хора, които искаме да убедим, че можем да управляваме, без да се опитваме да бъдем еднакви, защото не сме, и без да се опитваме да се превръщаме едни в други, защото това води до катастрофа“, заяви той.

На въпрос дали има вероятност „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ да сформират две отделни парламентарни групи, Денков отговори, че решението ще бъде взето от народните представители.

„Това е стратегически въпрос за поведението в парламента, защото размерът на групата има значение. В същото време, ако са две групи, може да има и други предимства. Националният съвет взе решение да остави този въпрос на народните представители, защото именно те могат най-добре да преценят тежестта на плюсовете и минусите“, посочи той.

Като пример той даде възможността при разделение да има повече позиции в ръководството на парламента.

„Например, ако сте разделени, може да имате двама заместник-председатели на Народното събрание и различен подход при разпределението по комисии. Ясно е обаче, че като отделни групи ще бъдем по-малки“, коментира Денков.

Той допълни, че резултатите от изборите също влияят върху подобни решения.

„Ако бяхме втора политическа сила, със сигурност щеше да натежи аргументът да бъдем заедно, защото това дава възможност за втори мандат. Но не успяхме и този фактор отпадна от дискусията“, каза още той.

Източник: NOVA    
Денков ПП ДБ
Последвайте ни

biss.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 4 минути

Технологии Преди 7 минути

България Преди 28 минути

Свят Преди 56 минути

България Преди 59 минути

Свят Преди 1 час

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Технологии Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Свят Преди 4 часа

България Преди 11 часа

