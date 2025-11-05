България

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки

5 ноември 2025, 14:02

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът

Заседанието на НСТС няма да се състои

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев

Голяма авария остави Асеновград без вода

С офийският районен съд пусна срещу 5 хиляди лева гаранция бившия член на УС на държавното дружество „Автомагистрали“ Филип Маркулиев, който в неделя се вряза в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша". Искането на прокуратурата за постоянен арест не беше удовлетворено.

Маркулиев е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и нанесени имуществени щети. Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила. Инцидентът се размина без пострадали.

Пияният шофьор, помел паркирани коли в София, е бивш шеф в "Автомагистрали"

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки. Концентрацията на алкохол не е толкова висока, посочиха магистратите и подчертаха, че в случая не може да бъде изведена обществена опасност. 

Според прокуратурата той системно е нарушвал Закона за движение по пътищата. Бил е глобяван както за скорост, така и за шофиране след употреба на алкохол. 

Маркулиев заяви: "Много съжалявам за случилото се. Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори, да ми бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да мога да работя". 

Филип Маркулиев парична гаранция шофиране под въздействие на алкохол пътен инцидент Витоша Софийски районен съд Автомагистрали имуществени щети
Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Русия е на път към огромна победа в Украйна

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

<p>Почина&nbsp;българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт</p>

Тя отиде с инвалидната си количка на шоу на Тейлър Суифт в Милано след петиция, подкрепена от хиляди фенове

Футболист на „Тотнъм“ е заплашен с пистолет след победа

Лондонската полиция арестува 31-годишен мъж за изнудване и притежание на огнестрелно оръжие; клубът оказва подкрепа на играча и семейството му

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

Ивет, която уби баба си с 54 удара с нож, е вменяема - няма психично разстройство, сочи експертизата

Това показват данните от последната комплексна и най-пълна съдебнопсихиатрична експертиза

Русия: Войските на САЩ в Карибско море засилват напрежението

"За среща между Путин и Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна"

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал някои мечки, чиято популация не спира да нараства, да навлязат в градовете

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

<p>Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик&nbsp;</p>

"Ще ги разкривам докрай", каза Пеевски

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

Проучването е направено сред 14 милиона деца

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Малките навици нарушават чревния баланс, но има лесен начин да го възстановите!

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Фатима предприела смел ход, за да защити себе си, след като – по нейните думи – директорът я е нарекъл „глупава“

<p>Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив</p>

Направили му забележка и му поискали лична карта, а той ги нарекъл палячовци и боклуци.

