Пикап помете 3 коли на метри от КАТ в София

К атастрофа с големи материални щети затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София.

Минути след 23.10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила, в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“.

За щастие при инцидента нямаше пострадали, но пък са нанесени значителни материални щети по автомобилите.

По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.

Катастрофата стана съвсем близо до столичната КАТ Пътна полиция.