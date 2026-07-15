Инфлацията през юни е отрицателна, кои стоки са поевтинели най-много

И нфлацията в България през юни отчита обрат на месечна база. Националният статистически институт (НСИ) съобщи, че индексът на потребителските цени е намалял с 0,9% спрямо май. Въпреки това на годишна база поскъпването на живота остава значително и достига 5,4%.
От началото на 2026 г. натрупаната инфлация е 2,9%, а средногодишната инфлация за периода юли 2025 г. – юни 2026 г. възлиза на 5,1%.
- Какво поевтиня през юни
Най-голям принос за месечния спад на цените имат транспортът, хранителните продукти и облеклото.
Разходите за транспорт са намалели с 3,3%, цените на храните и безалкохолните напитки – с 1,9%, а тези на облеклото и обувките – с 1,1%.
Най-осезаемо поевтиняване е отчетено при сезонните зеленчуци. Цената на краставиците е спаднала с 25,8%, на тиквичките и патладжаните – с 25,7%, на пипера – с 20,9%, а на доматите – с 20,2%.
По-ниски са и цените на зелето, картофите, яйцата, сиренето и част от млечните продукти.
Осезаем спад има и при горивата. Дизелът е поевтинял с 9,4%, а пропан-бутанът за автомобилите – с 14,1%. Намаление е отчетено още при международните самолетни билети, пакетните туристически пътувания и някои домакински електроуреди.
- Туризмът и услугите продължават да поскъпват
В разгара на летния сезон най-сериозно увеличение на цените е регистрирано при услугите, свързани с туризма.
Цените в групата „Ресторанти и хотели“ са нараснали с 1,5% само за месец, а услугите по настаняване са поскъпнали с 6,3%.
Увеличение има още при образователните услуги, здравеопазването, лекарските и стоматологичните прегледи, както и при фризьорските и козметичните услуги.
- Каква е картината за последната година
Въпреки отчетеното поевтиняване през юни, на годишна база редица категории продължават да отбелязват значителен ръст.
Най-сериозно поскъпване отчита транспортът – с 16,8% спрямо юни миналата година. Следват секторът „Развлечения, спорт и култура“ с ръст от 10,8%, ресторантите и хотелите с 9,6% и образованието с 9,4%.
Храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 2,4% за година, а разходите за жилище – с 5%.
- Поевтинява и малката потребителска кошница
НСИ отчита спад и при т.нар. малка потребителска кошница, която отразява потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата.
През юни нейният индекс намалява с 1%, основно заради поевтиняването на храните с 2,2%. В същото време нехранителните стоки и услугите отбелязват леко увеличение.
- Данните по европейската методология
Според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява сравнение между държавите в Европейския съюз, месечната инфлация през юни е минус 0,5%, а годишната – 5,2%.
Данните на НСИ показват още, че натрупаната инфлация за последните пет години достига 43,3%, което означава, че потребителските цени са се повишили с над две пети спрямо нивата отпреди пет години.