България

Инфлацията през юни е отрицателна, кои стоки са поевтинели най-много

НСИ отчита спад на цените с 0,9% за месеца, но годишната инфлация остава 5,4%, а услугите продължават да поскъпват

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 11:57
Инфлацията през юни е отрицателна, кои стоки са поевтинели най-много
От началото на 2026 г. натрупаната инфлация е 2,9%, а средногодишната инфлация за периода юли 2025 г. – юни 2026 г. възлиза на 5,1%   
Източник: iStock photos/Getty images

И нфлацията в България през юни отчита обрат на месечна база. Националният статистически институт (НСИ) съобщи, че индексът на потребителските цени е намалял с 0,9% спрямо май. Въпреки това на годишна база поскъпването на живота остава значително и достига 5,4%.

От началото на 2026 г. натрупаната инфлация е 2,9%, а средногодишната инфлация за периода юли 2025 г. – юни 2026 г. възлиза на 5,1%.

  • Какво поевтиня през юни

Най-голям принос за месечния спад на цените имат транспортът, хранителните продукти и облеклото.

Разходите за транспорт са намалели с 3,3%, цените на храните и безалкохолните напитки – с 1,9%, а тези на облеклото и обувките – с 1,1%.

Най-осезаемо поевтиняване е отчетено при сезонните зеленчуци. Цената на краставиците е спаднала с 25,8%, на тиквичките и патладжаните – с 25,7%, на пипера – с 20,9%, а на доматите – с 20,2%.

По-ниски са и цените на зелето, картофите, яйцата, сиренето и част от млечните продукти.

Осезаем спад има и при горивата. Дизелът е поевтинял с 9,4%, а пропан-бутанът за автомобилите – с 14,1%. Намаление е отчетено още при международните самолетни билети, пакетните туристически пътувания и някои домакински електроуреди.

  • Туризмът и услугите продължават да поскъпват

В разгара на летния сезон най-сериозно увеличение на цените е регистрирано при услугите, свързани с туризма.

Цените в групата „Ресторанти и хотели“ са нараснали с 1,5% само за месец, а услугите по настаняване са поскъпнали с 6,3%.

Увеличение има още при образователните услуги, здравеопазването, лекарските и стоматологичните прегледи, както и при фризьорските и козметичните услуги.

  • Каква е картината за последната година

Въпреки отчетеното поевтиняване през юни, на годишна база редица категории продължават да отбелязват значителен ръст.

Най-сериозно поскъпване отчита транспортът – с 16,8% спрямо юни миналата година. Следват секторът „Развлечения, спорт и култура“ с ръст от 10,8%, ресторантите и хотелите с 9,6% и образованието с 9,4%.

Храните и безалкохолните напитки са поскъпнали с 2,4% за година, а разходите за жилище – с 5%.

  • Поевтинява и малката потребителска кошница

НСИ отчита спад и при т.нар. малка потребителска кошница, която отразява потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата.

През юни нейният индекс намалява с 1%, основно заради поевтиняването на храните с 2,2%. В същото време нехранителните стоки и услугите отбелязват леко увеличение.

  • Данните по европейската методология

Според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява сравнение между държавите в Европейския съюз, месечната инфлация през юни е минус 0,5%, а годишната – 5,2%.

Данните на НСИ показват още, че натрупаната инфлация за последните пет години достига 43,3%, което означава, че потребителските цени са се повишили с над две пети спрямо нивата отпреди пет години.

Редактор: Василена Василева
Източник: НСИ    
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