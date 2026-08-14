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Скандал в двореца: Султанът на Бруней лиши снаха си от всички титли заради „неподобаващо“ поведение

33-годишната Пенгиран Раабиатул Адавия бе обвинена в липса на уважение към 80-годишния монарх Хасанал Болкиах. Решението е издадено лично от него, но кралските титли на четирите ѝ деца остават незасегнати

14 август 2026, 14:46
Скандал в двореца: Султанът на Бруней лиши снаха си от всички титли заради „неподобаващо“ поведение
Султанът на Бруней Хасанал Болкиах   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

С ултанът на Бруней лиши една от снахите си от всичките ѝ кралски титли, след като се твърди, че му е оказала неуважение с поведение, „неподобаващо“ за кралското семейство.

33-годишната Пенгиран Раабиатул Адавия бе обвинена в липса на уважение към 80-годишния султан Хасанал Болкиах - най-дълго управляващия жив монарх в света, съобщава националната телевизия RTB News.

В официалното съобщение не се уточнява какво точно е направила Пенгиран, за да обиди султана, нито се предоставя допълнителна информация за инцидента.

Службата на Великия лорд-камерхер, която направи изявлението, обяви, че отнемането на титлите е кралска заповед, издадена лично от султана. Титлите са отнети заради поведение на Пенгиран Раабиатул Адавия, оценено като неподобаващо за съпруга на член на кралското семейство.

Пенгиран се омъжи за принц Абдул Малик през 2015 г., като двойката отпразнува събитието с пищна 10-дневна церемония в кралския дворец. Двойката има четири деца: принцеса Мутиа (10 г.), принцеса Фатийя (8 г.), принцеса Халиша (6 г.) и принцеса Набила (16 месеца).

Техният баща е четвърти по ред за трона на Бруней - малка държава, заобиколена от Малайзия и Южнокитайско море.

Въпреки че султанът отне кралските титли на Пенгиран, тези на децата ѝ остават незасегнати, уточняват от двореца.

Хасанал Болкиах заема длъжностите на султан и министър-председател на Бруней откакто страната получи независимост от Обединеното кралство през 1984 г.

По-рано султанът бе обект на международни критики, след като световни звезди като Джордж Клуни и Елтън Джон протестираха срещу предложението му в Бруней да се въведе смъртно наказание за хомосексуални отношения и прелюбодеяние.

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