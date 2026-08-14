Скандал в двореца: Султанът на Бруней лиши снаха си от всички титли заради „неподобаващо“ поведение

С ултанът на Бруней лиши една от снахите си от всичките ѝ кралски титли, след като се твърди, че му е оказала неуважение с поведение, „неподобаващо“ за кралското семейство.
33-годишната Пенгиран Раабиатул Адавия бе обвинена в липса на уважение към 80-годишния султан Хасанал Болкиах - най-дълго управляващия жив монарх в света, съобщава националната телевизия RTB News.
Just in.— Reftif (@reftif_) August 10, 2026
Sultan Brunei cabut gelar kehormatan menantunya.
Sultan Brunei mencabut gelar isteri dari Pangeran Abdul Malik, Pengiran Raabi’atul Adawiyah melalui pengumuman resmi Istana Brunei (8/8)
Alasan pencabutan didasari dari pelaku tidak pantas menantunya
Istana Brunei hanya… pic.twitter.com/qKENMjM3Fo
В официалното съобщение не се уточнява какво точно е направила Пенгиран, за да обиди султана, нито се предоставя допълнителна информация за инцидента.
Gelar Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri milik Raabi’atul ‘Adawiyyah, istri Pangeran Abdul Malik, resmi dicabut Sultan Brunei dan berlaku serta-merta. Keputusan ini disampaikan melalui pengumuman resmi kerajaan.— The Opinion of Generations (@theogidn) August 10, 2026
Pencabutan gelar berkaitan dengan tindakan yang dinilai tidak… pic.twitter.com/vapm6kdoZk
Службата на Великия лорд-камерхер, която направи изявлението, обяви, че отнемането на титлите е кралска заповед, издадена лично от султана. Титлите са отнети заради поведение на Пенгиран Раабиатул Адавия, оценено като неподобаващо за съпруга на член на кралското семейство.
Terbongkar! Alasan Mengejutkan di Balik Pencabutan Gelar Bangsawan Raabi’atul Adawiyyah Menantu Sultan Brunei Sang Juara Baca Al-Qur’anhttps://t.co/RdV5RV5Jwk— DEMOCRAZY News (@democrazymedia) August 10, 2026
Пенгиран се омъжи за принц Абдул Малик през 2015 г., като двойката отпразнува събитието с пищна 10-дневна церемония в кралския дворец. Двойката има четири деца: принцеса Мутиа (10 г.), принцеса Фатийя (8 г.), принцеса Халиша (6 г.) и принцеса Набила (16 месеца).
Техният баща е четвърти по ред за трона на Бруней - малка държава, заобиколена от Малайзия и Южнокитайско море.
﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾— أم أسماء (@Om_Asma0) August 14, 2026
من أخلص لله، لم ينتظر جزاءً من أحد؛ فالله وحده هو الأجر، وكفى به سبحانه جزاءً لمن أخلص وتجرّد.
تحبيرٌ بديع من سورة هود لفضيلة الشيخ بندر بليلة
فجر 27 صفر 1448هـ pic.twitter.com/NpzcZEui4E
Въпреки че султанът отне кралските титли на Пенгиран, тези на децата ѝ остават незасегнати, уточняват от двореца.
Хасанал Болкиах заема длъжностите на султан и министър-председател на Бруней откакто страната получи независимост от Обединеното кралство през 1984 г.
По-рано султанът бе обект на международни критики, след като световни звезди като Джордж Клуни и Елтън Джон протестираха срещу предложението му в Бруней да се въведе смъртно наказание за хомосексуални отношения и прелюбодеяние.