Пропуснат шанс: Защо Матю Макконъхи отказа главната роля в хита „Последните оцелели“

А ктьорът Матю Макконъхи разкри, че е имал възможността да изиграе Джоел Милър в грандиозния телевизионен хит на HBO „Последните оцелели“ (The Last of Us), но в крайна сPros отказал ролята. Впоследствие тя отиде при Педро Паскал, донасяйки му две номинации за награда „Еми“, пише Page Six.

Запитан в подкаста „Happy Sad Confused“ дали сериозно е обмислял офертата за адаптацията на култовата видеоигра, 56-годишният носител на „Оскар“ призна, че е водил преговори, но ролята einfach „не е била за него в онзи момент“.

„По онова време всъщност не се занимавах активно с актьорство. Пишех повече и се бях фокусирал върху лидерски роли в живота си. Проектът беше наистина страхотен и бях развълнуван, но моментът бе такъв“, обясни звездата от „Интерстелар“.

Ангажимент за години наред

Макконъхи припомни и успеха си с друг емблематичен сериал на HBO – „Истински детектив“ от 2014 г., където партнираше на Уди Харелсън и за който също бе номиниран за „Еми“.

„Когато правиш сериал, трябва да си дадеш сметка: ако проектът успее, това е нещо, с което ще се занимаваш години наред. Запитах се дали наистина искам такъв дългосрочен ангажимент“, допълва той.

Шоурънърът и създател на „Последните оцелели“ Крейг Мейзин също е коментирал разговорите си с Макконъхи. По думите му Педро Паскал винаги е бил първи избор, но първоначално е имал застъпване в графика си.

„Матю е невероятен актьор. Сигурен съм, че щеше да бъде страхотен, но щеше да е различно. Аз лично много харесвам варианта, който направихме“, споделя Мейзин.

Рекордни успехи

В крайна сметка „Последните оцелели“ се превърна в глобален феномен, натрупвайки изумителните 40 номинации за „Еми“ и спечелвайки 9 статуетки в периода между 2023 и 2025 година.

В момента Макконъхи е фокусиран върху киното и подготвя премиерата на новия си криминален трилър „The Rivals of Amziah King“.