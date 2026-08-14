Петко Салчев подаде оставка като зам.-министър на здравеопазването

З аместник-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев е подал оставка. Информацията беше потвърдена за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Салчев се оттегля от поста по собствено желание. Според информация от Министерството на здравеопазването мотивите му са били уважени от министъра Катя Ивкова, но те не са били публично оповестени.

Проф. Салчев беше назначен за заместник-министър през май 2026 г. С решение на ръководството на ведомството той отговаряше за няколко ключови направления. Според официалното разпределение на ресорите в неговите правомощия влизаха дирекциите „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Здравно-информационни системи“, „Лекарствена политика“ и „Обществено здраве“.

В края на юли Салчев пое и ръководството на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Той беше и член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Петко Салчев има дългогодишен управленски и академичен опит в здравната система. Той е завършил медицина през 1987 г., а през 2003 г. придобива и образование по икономика. В професионалната му биография има редица ръководни позиции в здравеопазването.

Салчев е бил заместник-министър на здравеопазването и по-рано – в периода 2003–2005 г. По-късно е бил заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, а през 2020 г. оглавява НЗОК.

Той беше управител на здравната каса от март 2020 г. до януари 2023 г. и беше предсрочно освободен от поста с решение на Народното събрание.

Преди това Салчев е бил директор на Регионалния център по здравеопазване – София, както и директор на УМБАЛ „Царица Йоанна“. Има и дългогодишна академична кариера като преподавател и учен в сферата на здравеопазването.

За професионалния му принос към здравния сектор през 2021 г. проф. Салчев е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.

Предстои да бъде определен нов заместник-министър на здравеопазването, който да поеме ресорите на Салчев.