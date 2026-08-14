„Бракът ни не е перфектен“: Съпругата на Кевин Харт проговори за изпитанията и любовта

С ъпругата на холивудския комедиант Кевин Харт – Енико Париш, направи откровено признание за брака им, като разкри, че връзката им далеч не е „перфектна“. Повод за думите ѝ бе 10-ата годишнина от сватбата на двойката, пише Page Six.

Енико публикува романтична галерия от спомени в своя Instagram профил, отбелязвайки десетилетие от приказното им бракосочетание през 2016 г.

„Честита годишнина на човека, който все още кара пеперудите в корема ми да пърхат. Пътуването ни не е перфектно, но си е НАШЕ... Наздраве за още живот, повече любов и безкрайни спомени. Обичам те, бебе!“, написа Енико, като допълни с усмивка: „Върнах се изцяло назад със спомените... 17 години заедно и продължаваме да броим“.

Kevin Hart’s wife, Eniko Parrish, makes surprising marriage confession in milestone anniversary post https://t.co/QgipqETPAX pic.twitter.com/rit6sRukGx — New York Post (@nypost) August 14, 2026

47-годишният актьор и комик веднага отговори на трогателното си почит в коментарите: „10 години... По дяволите, остаряваме... Обичам това, че остаряваме заедно. Ще те обичам завинаги, момиче!“

Любов, преминала през бури

Кевин Харт и 41-годишната Енико вдигнаха пищна сватба в Санта Барбара, Калифорния, през август 2016 г. Оттогава двойката посрещна две деца – син Кензо (8 г.) и дъщеря Каори (5 г.), като към семейството им се присъединяват и двете по-големи деца на Кевин от първия му брак.

Kevin Hart’s Wife Eniko Reflects on Their 10-Year Marriage in Nostalgic Anniversary Post: ‘Our Journey Isn’t Perfect, but It’s Ours’ https://t.co/4aMyi6T6Y2 — People (@people) August 13, 2026

Зад бляскавите снимки обаче стоят и сериозни изпитания. През 2017 г. бракът им бе разтърсен от скандал за изневяра от страна на Харт, който по-късно актьорът публично нарече „най-глупавия си момент“.

Тогава той пое пълна отговорност за грешката си и се закле да се бори за семейството си:

„С прецакването си разбрах, че трябва да поправя това, защото именно това искам. Това е моята основа. Това е моята съпруга, моите деца. Работих за това. Има над девет години вложени тук. Трябва да го поправя и ще се боря за това, което имам“, сподели тогава комикът.

Днес, десет години след сватбения си ден и след като преодоляха бурите, Кевин и Енико доказват, че истинската любов изисква работа, прошка и взаимно уважение.