Шефката на Клиниката по ревматология в Пловдив остава в ареста

О кръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ проф. Мариела Генева-Попова, а на нейния зет Адриан Белов, който е и служител в медицинския център, беше назначена гаранция от 10 000 евро.

По-рано днес лекар на 82 години, обвинен за източване на средства от НЗОК в Пловдив, бе освободен от ареста заради влошаване на здравословното му състояние. Той е с две онкологични заболявания, като мярката му за неотклонение е променена на най-леката - „подписка“.

Проф. д-р Мариела Генева-Попова, началник на Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“, заяви в съда, че искрено съжалява и се извинява, и поиска да бъде освободена с парична гаранция, за да се грижи за възрастната си болна майка.

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„Искам да кажа, че безкрайно съжалявам за ситуацията, в която попаднахме. Искрени извинения към семейството ми. Поднасям извинения към колегите, които са стойностни хора и лекари, медици. Фиктивните хоспитализации са голям и съществен проблем в здравеопазването. В клиниката аз не съм се справила с този проблеми. Чета, че младите колеги казват, че аз съм индикаторът за това. Категорично заявявам, че при първа възможност ще дам молбата в УМБАЛ „Св. Георги“ и ще се извиня на всички граждани. Обръщам се към вас с молба за състрадание. Майка ми е с инсулт и сега е с деменция. Единственият човек, когото познава и иска да види, съм аз. Ако бъда освободена с парична гаранция, ще мога да де грижи за нея. Не съм я чувала последните 48 часа. Всичко това може да се промени“, каза Генева-Попова.

Наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов коментира, че тя е направила самопризнания.

„Можем да кажем, че имаме вид самопризнание, което беше направено снощи. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи, и ще бъде освободена от Медицинския университет, но това тепърва предстои да видим дали ще се случи. Тя обяснява това, което ние казахме и което другите лекари обясняват – че са правени фиктивни хоспитализации, взимана е кръв, отчитана е на други пациенти”, заяви Пехливанов, като посочи, че зетят на Генева е бил „свързващото звено между центъра и болницата” и е въвеждал направленията в компютъра на медицинския център.

Белов също поиска от съда да бъде освободен срещу парична гаранция, с аргумент, че трябва да полага грижи за свой близък.

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Разследването е за схема с неправомерни хоспитализации в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“. Според разследващите чрез нея от Националната здравноосигурителна каса са били източени над 3 млн. евро.

Събраните до момента доказателства сочат, че част от пациентите, за които са били отчетени хоспитализации, изобщо не са били приемани в Клиниката по ревматология. Други пациенти са посещавали лечебното заведение единствено за извършване на изследвания.

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Според разследващите средствата, получени от НЗОК, са били разпределяни между участниците в схемата под формата на допълнителни възнаграждения. Посочените суми са били между 6 и 7 хил. евро.