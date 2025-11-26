България

СГС наложи домашен арест на Никола Барбутов

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи

Обновена преди 2 часа / 26 ноември 2025, 07:00
С офийският градски съд промени в по-лека мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов и му наложи домашен арест. Досега той беше задържан под стража. Според съда няма реални предпоставки, които да обуславят задържането му. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест. 

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления по служба и подкупи. Наскоро прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу него, Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – зам.-кмет на район “Люлин“.

Съдът остави в ареста Никола Барбутов и Петър Рафаилов

Преди месец друг съдебен състав на Софийски градски съд промени мярката за неотклонение на Барбутов и му наложи домашен арест, но след това апелативният съд отмени определението на първата инстанция. Преди това няколко съдебни състава отказваха да променят мярката на Никола Барбутов в по-лека.

Адвокат Ина Лулчева поиска изменения на мярката в по-лека, като отбеляза, че клиентът ѝ вече над пет месеца се намира в ареста. Няма налице нито едно ново обстоятелство, което да обосновава тази най-тежка мярка за неотклонение, каза защитникът. Тя отбеляза, че мярката за неотклонение не трябва да бъде нито наказание, нито превенция. Лулчева допълни, че Барбутов е неосъждан, семеен с две малки деца, и не е установено негово поведение, което да е насочено към затрудняване на процеса. Според Ина Лулчева няма данни, според които има опасност Никола Барбутов да извърши престъпление, ако не е задържан под стража. 

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Моля за по-лека мярка, за да бъда близо до семейството си, каза пред съда Никола Барбутов.

Прокурор Илиян Точев от Софийска градска прокуратура заяви, че няма основания за промяна на мярката за неотклонение, както и че не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов е извършил престъплението, за което е обвинен. Той припомни, че в съда е внесен наскоро обвинителен акт. Прокурор Дойчо Дарев допълни, че продължава да има опасност от извършване на престъпление от страна на подсъдимия.

