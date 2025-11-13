СГП предаде на съд кмета на Община Варна

Д нес, 13.11.2025 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебното производство, добило обществена популярност като делото срещу кмета на Община Варна.

На съд са предадени петима обвиняеми за общо дванадесет престъпления.

На Б. К. – кмет на Община Варна, Й. К. и Н. С. – общински съветници при Общински съвет – Варна, и И. М. – съсобственик на търговско дружество и народеден представител в 51-во Народно събрание, е повдигнато обвинение за това, че в периода от месец юли 2024 г. до края на месец май 2025 г. на територията на гр. Варна и гр. София са се сговорили да вършат в страната подкупи и принуда, с които се цели набавяне на имотна облага (чл. 321, ал. 6 НК).

На Б. К., Н. С., Й. К. и А. П. е повдигнато обвинение за това, че в съучастие като съизвършители, в периода от началото на месец август 2024 г. до края на месец май 2025 г. в гр. Варна, с различен брой деяния поискали различни парични суми за упражняване на влияние при вземането на решения от длъжностни лица в кръга на службата им. Б. К. е участвал в три деяния и поискал облага близо 370 хил. лв., Н. С. е участвал в две деяния и е поискал близо 250 хил. лв., Й. К. е участвал в едно деяние и е поискал близо 230 хил. лв., а А. П. е участвала в едно деяние и поискала имотна облага близо 118 хил. лв. Престъплението е по чл. 304б, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК, като за Б. К. и Н. С. то е продължавано (по чл. 26, ал. 1 НК). Отделните деяния са както следва:

- в началото месец август 2024 г., в гр. Варна, Б. К., Й. К. и Н. С., в съучастие като съизвършители, поискали от П. Д. – изпълнителен директор на търговско дружество, 15 % без ДДС от стойността на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене“, с възложител Община Варна и стойност от над 1,5 млн. лв., равняващи се на близо 230 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от Д. М. – заместник кмет на Община Варна и пълномощник на възложителя по обществената поръчка с делегирани права по Закона за обществените поръчки съгласно нарочна заповед;

- На 08.05.2025 г., в гр. Варна, Б. К. и А. П., в съучастие като съизвършители, поискали от Т. Г. близо 118 хил лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на Община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповед за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и работен устройствен план за конкретно определен урегулиран поземлен имот;

- в края на месец май 2025 г., в гр. Варна, Б. К. и Н. С., в съучастие като съизвършители, поискали от И. И. 21 хил. лв., за упражняване на влияние при вземането на решение от П. К. – заместник кмет на Община Варна, с предоставени му с нарочна заповед функции по Закона за устройство на територията – за издаването на заповеди за одобрение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за конкретни имоти, във връзка с обединяване на три поземлени имота.

С обвинителния акт Б. К. и Н. С. са предадени на съд и за това, че на 15.09.2024 г., в гр. Варна, в съучастие като съизвършители направили опит да принудят П. Д. – изпълнителен директор на търговско дружество, да прехвърли половината от договорите, по които представляваното от нея дружество е изпълнител, а възложител е Община Варна, на търговско дружество със съсобственик обвиняемия И. М., като заявили, че в противен случай ще я занулят и ще ѝ отнемат бизнеса. П. Д. не извършила исканите действията и подала сигнал в Комисия за противодействие на корупцията (чл. 143, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК).

На Б. К. е повдигнато обвинение и за това, че от края на месец ноември 2023 г. до края на месец март 2024 г., в гр. Варна, направил опит да принуди Б. А. – ръководител на проект „Интегриран градски транспорт на Варна” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства, в размер на над 3 млн. лева, предназначени за конкретно разплащане по проекта, от сметка на Община Варна към търговско дружество, като заявил, че ако не изпълни устните му разпореждания, няма да запази работното си място. Б. А. не изготвила исканата заявка и била освободена от работа на 14.05.2024 г. (чл. 143, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК).

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.