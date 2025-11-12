Благомир Коцев ще изпълнява функциите си на кмет на Варна от ареста

О т днес (12 ноември) Благомир Коцев отново поема функциите си на кмет на Варна и ще ги упражнява от следствения арест. Това заяви неговият заместник Павел Попов, който досега изпълняваше длъжността, предаде БНТ.

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

В ареста при Коцев в делнични дни могат да влизат само юристи. Те ще му предават изпратената с куриери документация за подпис.

"Ние тук заедно решаваме да спрем да участваме в този съдебен фарс. Отправяме предизвикателство към прокуратурата на Република България да спре да поддържа този фарс, да освободи Благомир Коцев. Съзнаваме, че начинът на работа, който избираме, ще бъде свързан с логистични трудности. Но тези трудности са преодолими", заяви Попов.