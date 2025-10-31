Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Р азследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев е на финалната си права. Днес прокуратурата ще започне да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.

Освен градоначалника, пред Темида ще застанат общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев - Антоанета Петрова. Всички те ще отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.

След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.

Кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията. Оттогава той се намира в ареста.

Заедно с него бяха арестувани и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и бизнесменът Йордан Маринов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група.

В началото на седмицата прокуратурата направи съществена промяна в основното обвинение срещу варненския кмет.

Според адвокат Ина Лулчева прокуратурата вече не твърди, че става дума за организирана престъпна група, а за "престъпно сдружаване". "Неизвестен народен представител" също е замесен в случая, като той е идентифициран като депутат от 51-вото Народно събрание.

Освен това срещу Коцев са повдигнати две нови обвинения – за принуда и за подкуп. Прокуратурата е променила и времевия обхват на предполагаемите деяния – те вече обхващат периода от юли 2024 г. до май 2025 г., вместо до ноември 2024 г., както беше посочено първоначално.