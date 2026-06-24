България

САЩ с информация за визите за българите

Основната пречка за включване в Програмата за безвизови пътувания е процентът на отказани визи, който остава над изисквания праг

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 08:54
Ударите по Москва принудиха Путин да заговори за мир и преговори с Украйна

Ударите по Москва принудиха Путин да заговори за мир и преговори с Украйна
„Баба Алино“: Изслушват регионалния министър Иван Шишков в НС по казуса

„Баба Алино“: Изслушват регионалния министър Иван Шишков в НС по казуса
Бюджет 2026 влиза в подготовка: Спор за минималната заплата и нови мерки за запълване на дефицита

Бюджет 2026 влиза в подготовка: Спор за минималната заплата и нови мерки за запълване на дефицита
Вяра, магия и окултно: Защо Еньовден е най-странният български празник

Вяра, магия и окултно: Защо Еньовден е най-странният български празник
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица
Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му
СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

Б ългарските граждани ще продължат да пътуват до САЩ с визи, след като страната все още не отговаря на едно от ключовите изисквания за включване в американската Програма за безвизови пътувания. Това стана ясно след среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и заместник-подсекретаря по политика и планиране в Департамента по вътрешна сигурност на САЩ Джон Гунтанис.

Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

По време на разговорите българската страна е поставила въпроса за напредъка по присъединяването към програмата, като е акцентирала върху предприетите реформи и постигнатите резултати до момента. Американската страна е оценила усилията, но е потвърдила, че основната пречка остава високият процент на отказани визи.

Според последните данни на Министерството на външните работи отказите за български граждани са 5,11%, при изискване този показател да падне под 3%, за да бъде възможно включване в програмата. Именно това условие остава решаващо за следващите стъпки.

Защо САЩ не отменят визите за българите

Джон Гунтанис е провел отделна среща и с външния министър Велислава Петрова. По думите ѝ премахването на визовия режим би било важна стъпка в развитието на стратегическото партньорство между България и САЩ и би улеснило контактите между гражданите на двете държави.

Темата за визовата либерализация е сред постоянните приоритети на българската дипломация. Само преди месец въпросът е бил повдигнат и от председателя на Народното събрание Михаела Доцова пред представители на американската страна.

Въпреки активния дипломатически диалог, експерти посочват, че решението за отпадане на визите е не само техническо, но и политическо.

Според анализатори, дори при изпълнение на всички критерии, крайното решение зависи от по-широкия контекст на отношенията между София и Вашингтон.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
България САЩ визи визов режим Програма за безвизови пътувания дипломация отказани визи външна политика международни отношения дипломатически диалог
Последвайте ни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

САЩ с информация за визите за българите

САЩ с информация за визите за българите

24 юни: Забравената история на човекa, който „създаде“ летящата чиния

24 юни: Забравената история на човекa, който „създаде“ летящата чиния

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 причини защо кучето не ви обръща внимание

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg
<p><strong>Бюджет 2026:</strong> Спор за минималната заплата и нови мерки за запълване на дефицита</p>
Ексклузивно

Бюджет 2026: Спор за минималната заплата и нови мерки за запълване на дефицита

Преди 2 часа
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 1 час
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 1 час
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Meta показа ново поколение умни очила с Кайли Дженър

Meta показа ново поколение умни очила с Кайли Дженър

Технологии Преди 34 минути

ИТ гигантът продължава развитието на продуктовата категория, като новите модели предлагат повече комбинации от стилове и цветове, разделени в три категории, включително една с приноса на популярната знаменитост

Откриха скрит ръкопис на Моцарт, престоял векове в библиотека в Париж

Откриха скрит ръкопис на Моцарт, престоял векове в библиотека в Париж

Любопитно Преди 39 минути

Неизвестен досега ръкопис от 44 страници на Волфганг Амадеус Моцарт бе открит във Националната библиотека на Франция. Записаните през 1778 г. уроци по композиция прозвучаха публично за първи път в Париж, след близо два века и половина мълчание

<p>Трима арестувани за кражба в София, единият рецидивист</p>

Трима арестувани за кражба в София, единият излязъл от затвора преди месец

България Преди 2 часа

Според информацията, в обира е участвала и жена

Изкуството да оцелееш в икономична класа: 7 евтини неща, които ще подобрят следващия ви полет

Изкуството да оцелееш в икономична класа: 7 евтини неща, които ще подобрят следващия ви полет

Любопитно Преди 2 часа

Можете да инвестирате в достъпна, компактна и изпитана екипировка, която ще направи часовете във въздуха много по-поносими – и, смеем ли да кажем, дори удобни

Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

Свят Преди 2 часа

Украйна подобри значително ефективността на своята противовъздушна отбрана, но и Русия активно модернизира и усъвършенства своите бойни средства

Най-новият китайски самолетоносач премина през Тайванския проток

Най-новият китайски самолетоносач премина през Тайванския проток

Свят Преди 10 часа

Тайван започна петдневни маневри, насочени към подготовката на ответни действия при евентуална китайска военна инвазия

Историческа гореща вълна във Франция затвори Айфеловата кула и Лувъра

Историческа гореща вълна във Франция затвори Айфеловата кула и Лувъра

Свят Преди 10 часа

Париж е сред най-засегнатите градове, а властите въвеждат ограничения заради екстремните жеги.

<p>Кристиано Роналдо пренаписа историята на световните първенства</p>

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Свят Преди 11 часа

Нападателят на Португалия стана първият играч, вкарвал гол на шест различни Мондиала.

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Свят Преди 11 часа

Пезешкиан заяви, че регионалният мир може да се постигне чрез диалог и сътрудничество, но не и чрез преговори за отбраната на Иран

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Свят Преди 12 часа

Здравните власти в Европа предупреждават за нови рискове заради климатичните промени

<p>Украйна взриви ключов мост в Крим</p>

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Свят Преди 12 часа

Киев съобщи, че съоръжението е било ключово за руската военна логистика на полуострова

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

България Преди 13 часа

В сайта на съда – в секцията „Избор на член на КПК от ВКС“, ще бъдат публикувани документите, свързани с процедурата

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Свят Преди 13 часа

Техеран заявява, че няма договорка за МААЕ и ядрен контрол

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Свят Преди 15 часа

Бреговата охрана е уведомила военноморските власти, след като мината е била забелязана при обход на кейовата зона

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Свят Преди 15 часа

Руският президент заяви, че атаките целят да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в страната

<p>Почина легендата зад сериала &bdquo;Приятели&ldquo;</p>

На 85 години почина Джеймс Бъроуз - режисьор на „Приятели“ и „Фрейзър“

Свят Преди 15 часа

Легендата на телевизионната комедия си отиде на 85 години, след кариера с над 1000 режисирани епизода и 11 награди „Еми“

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Еньовден е: Традиции и обичаи на празника

Edna.bg

Дневен хороскоп за 24 юни, сряда

Edna.bg

Ден 13: Роналдо се отпуши, Англия зацикли

Gong.bg

Премиерът на Португалия: Велика победа (СНИМКА)

Gong.bg

Трима души са открити мъртви в общежитие в Угърчин, има задържан

Nova.bg

Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните

Nova.bg