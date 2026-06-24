САЩ с информация за визите за българите

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Б ългарските граждани ще продължат да пътуват до САЩ с визи, след като страната все още не отговаря на едно от ключовите изисквания за включване в американската Програма за безвизови пътувания. Това стана ясно след среща между вътрешния министър Иван Демерджиев и заместник-подсекретаря по политика и планиране в Департамента по вътрешна сигурност на САЩ Джон Гунтанис.

Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

По време на разговорите българската страна е поставила въпроса за напредъка по присъединяването към програмата, като е акцентирала върху предприетите реформи и постигнатите резултати до момента. Американската страна е оценила усилията, но е потвърдила, че основната пречка остава високият процент на отказани визи.

Според последните данни на Министерството на външните работи отказите за български граждани са 5,11%, при изискване този показател да падне под 3%, за да бъде възможно включване в програмата. Именно това условие остава решаващо за следващите стъпки.

Защо САЩ не отменят визите за българите

Джон Гунтанис е провел отделна среща и с външния министър Велислава Петрова. По думите ѝ премахването на визовия режим би било важна стъпка в развитието на стратегическото партньорство между България и САЩ и би улеснило контактите между гражданите на двете държави.

Темата за визовата либерализация е сред постоянните приоритети на българската дипломация. Само преди месец въпросът е бил повдигнат и от председателя на Народното събрание Михаела Доцова пред представители на американската страна.

Въпреки активния дипломатически диалог, експерти посочват, че решението за отпадане на визите е не само техническо, но и политическо.

Според анализатори, дори при изпълнение на всички критерии, крайното решение зависи от по-широкия контекст на отношенията между София и Вашингтон.