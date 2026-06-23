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Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

Външният ни министър прие високопоставена делегация от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 11:15
Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване
Източник: Пресцентър на МВнР

М инистърът на външните работи Велислава Петрова прие делегация на високо ниво от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, водена от Джон Гунтанис, заместник-подсекретар по стратегията, политиката и планирането. В срещата участваха и представители на Държавния департамент на САЩ, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР).

Източник: Пресцентър на МВнР

Българският първи дипломат изтъкна, че приема визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна, като отразява стратегическото партньорство между България и САЩ.

Обсъдени бяха последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване, включително изпълнението на оставащите законови изисквания, последното от които е постигането на процент на отказаните визи под 3%.

Източник: Пресцентър на МВнР

България от години работи за включване в американската Програма за безвизово пътуване (Visa Waiver Program), която позволява на граждани на одобрени държави да пътуват до САЩ без туристическа виза за краткосрочен престой.

Страната постепенно изпълнява изискванията на програмата, които включват високо ниво на гранична сигурност, сътрудничество с американските власти и поддържане на нисък процент на отказани визи.

Основното оставащо условие към момента е именно достигането на откази под 3% при кандидатстване за американски визи – критерий, който САЩ прилагат като ключов показател за миграционен риск и административна надеждност.

Включването в програмата би означавало значително улеснение за пътуване на българските граждани, както и символично задълбочаване на стратегическото партньорство между България и САЩ.

Редактор: Василена Василева
България САЩ безвизов режим Visa Waiver Program дипломация външна политика гранична сигурност визи стратегическо партньорство МВнР
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