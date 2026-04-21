Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

21 април 2026, 12:53
О нзи, който може да предложи титуляр на президента за постовете главен прокурор, председател на ВАС и на ВКС, той е и компетентен да избере изпълняващия функциите главен прокурор. Това каза преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова в ефира на NOVA.

Ще смени ли ВСС Сарафов: Адвокат и конституционен експерт в остър спорят за главния прокурор

"Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да влезе във функциите и да избере нов изпълняващ функциите, докато НС отвори процедурата за избор на нов състав на изборни членове на ВСС, за да може да бъдат избрани главен прокурор и председател на Върховния административен съд", обясни тя.

По нейни думи по-важно в момента е да бъдат избрани нови членове на ВСС, а не да се правят промени в закона.

Киселова посочи, че Борислав Сарафов "не предприема някакви сериозни действия, така че по-скоро заема формално длъжността, не издава актове, за да не се налага те да бъдат оспорвани или отменени".

Камарата на следователите: ВСС трябва да избере главен прокурор и председател на ВАС

  • Управлението след изборите

Киселова смята, че сравнително бързо ще бъде избран председател на Народното събрание. Тя беше категорична, че промяната на Конституцията не трябва да се случва още в началото на мандата на Народното събрание.

Киселова допълни, че по отношение на правосъдието, важни ще бъдат министъра на правосъдието, на външните работи и на вътрешните работи.

Източник: NOVA    
По темата

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Колко строга е цензурата в Китай

Колко строга е цензурата в Китай

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
5 популярни мита за храненето на кучета и котки

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 6 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 7 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 6 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 6 часа
Последни новини

Мичио Каку

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 15 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

България Преди 19 минути

Сред установените извършители има и чужд гражданин със статут на постоянно пребиваване в България

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 58 минути

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Любопитно Преди 1 час

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

Снимката е илюстративна

Майка и бебе на 2 месеца са с опасност за живота след тежка катастрофа край Шумен

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

България Преди 1 час

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Любопитно Преди 1 час

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

България Преди 1 час

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

Технологии Преди 2 часа

След 15 години начело на ИТ гиганта, Кук ще се оттегли от ежедневното управление, а позицията ще оглави Джон Тернъс, който е лично избран и подготвян от Кук и се ползва с пълното одобрение на ръководството на компанията

Кралица Елизабет с тогава принц Чалрз през 2009 г.

Крал Чарлз отдаде почит на своята „скъпа мама“

Любопитно Преди 2 часа

Кралят предупреди в послание, записано в Балморал по-рано този месец, че майка му би не одобрила настоящото състояние на света. „Много от нещата във времената, в които живеем сега, подозирам, биха я разтревожили дълбоко“, каза кралят, без да разкрива конкретни притеснения, вътрешни или международни

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Edna.bg

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Edna.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Gong.bg

Мексико обяви нов селекционер

Gong.bg

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Nova.bg