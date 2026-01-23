България

Румен Радев напуска президентската институция

Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

23 януари 2026, 06:46
Румен Радев напуска президентската институция
Р умен Радев ще напусне президентската институция днес в 16:00 ч., съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд (КС) ще заеме поста на държавен глава. 

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред КС. Пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Радев съобщи за решението си да подаде оставка на 19 януари в обръщение към българския народ, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната. 

