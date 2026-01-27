България

Румен Радев: Еврозоната не може да бъде стратегическа цел

Според него дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия

27 януари 2026, 21:16
Е вропа се превърна в заложник на своята амбиция за морално лидерство в свят без правила. Именно в този свят интересите не се крият зад ценностите. Системите и правилата рухват преди да сме определили нови, каза президентът Румен Радев (2017-2026 г.) по време на официалната закриващата вечеря на Софийския икономически форум.

Според него дневният ред се определя все повече от САЩ, Китай и Русия и е очевидно, че ще има и следващи конфликти и сблъсъци – военни, икономически или технологични, които ще намесват сферите на влияние. По неговите думи в този свят евтината енергия за Европа вече е недостъпна, евтиният труд не е гарантиран, а евтиният капитал вече го няма.

Радев: Европа трябва да реформира своите структури за управление

Радев посочи, че въпросът е ще успее ли Европа и европейските лидери бързо да се адаптират към тази геополитическа реалност. Европейските лидери започват да осъзнават, че стратегията за мир чрез сила, спрямо Русия, е все по-откъсната от действителността и рискува да доунищожи Украйна -като икономика, енергетика, демография, и да навлече още по-големи проблеми на Европа, заяви Радев.  

Икономиката се превърна в една от първите жертви на геополитиката и идеологията, защото основните критерии при избор и доставка на енергийни ресурси и суровини вече не са икономическите ползи, а идеологическата коректност. Пазарната и инвестиционните политики вече не се водят от принципа за максимална печалба, което е основният им принцип, а от коректност към все по-обхватни санкции, каза още той.

Усилията на България трябва да отидат в две направление – преодоляването на негативите и последствията от прибързаното влизане в еврозоната и оползотворяването на възможностите, които то води. Еврозоната не може да бъде стратегическа цел. Тя е един от инструментите, за постигането на голямата цел – българите да достигнат възможно най-бързо стандарта и качеството на живот на средните европейски, посочи Радев.

Радев: Липсва решителна политика за войната в Украйна

Той каза още, че тепърва ни предстои сериозна работа за интегрирането ни в Европейския съюз и еврозоната. Това означава да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея.

Да установим върховенство на правото, реално разделение на властите и работещо правосъдие. Да върнем прозрачността, отчетността и отговорността в държавното управление. Да установим демократичните пазарни механизми, които са изкривени от олигархията, категоричен беше Радев.

Източник: БТА, Марин Колев    
Румен Радев Геополитика Европа
Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
