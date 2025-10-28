Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента

С ъветът за съвместно управление се събра на заседание във вторник. На него е била обсъдена идеята за въвеждане на ротационно председателство на поста председател на Народното събрание. По информация на NOVA смяната ще се извършва на всеки 10 месеца.

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието.

Той посочи, че оставката на Наталия Киселова все още не е била дискутирана.

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

В неделя Националния съвет на БСП официално прие предложението за ротационното председателство на парламента. Атанас Зафиров добави, че партията ще настоява ротационният принцип да бъде изрично заложен в Споразумението за съвместно управление.

Миналата седмица, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана ясно, че ГЕРБ и ИТН са поставяли въпроса за ротационното председателство на НС в името на споделеното управление на държавата и между формациите от коалицията.

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

До момента председателят на парламентарната Наталия Киселова е коментирала само с едно изречение темата: "Каквито и решения да бъдат взети, те ще се изпълняват".

От 13:00 ч. пък започва извънредното заседание на парламента по инициатива на народните представители от опозицията. Ще бъдат обсъдени на второ четене измененията на Закона за лечебните заведения във връзка със заплатите на младите лекари.