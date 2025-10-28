България

Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя на парламента

Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление, заяви Костадин Ангелов

28 октомври 2025, 12:29
Източник: iStock photos/Getty images

С ъветът за съвместно управление се събра на заседание във вторник. На него е била обсъдена идеята за въвеждане на ротационно председателство на поста председател на Народното събрание. По информация на NOVA смяната ще се извършва на всеки 10 месеца.

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието.

Той посочи, че оставката на Наталия Киселова все още не е била дискутирана.

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

В неделя Националния съвет на БСП официално прие предложението за ротационното председателство на парламента. Атанас Зафиров добави, че партията ще настоява ротационният принцип да бъде изрично заложен в Споразумението за съвместно управление.

Миналата седмица, след заседанието на Съвета за съвместно управление, стана ясно, че ГЕРБ и ИТН са поставяли въпроса за ротационното председателство на НС в името на споделеното управление на държавата и между формациите от коалицията.

Киселова: Решенията за ротацията на председателя на НС ще се вземат колективно

До момента председателят на парламентарната Наталия Киселова е коментирала само с едно изречение темата: "Каквито и решения да бъдат взети, те ще се изпълняват".

От 13:00 ч. пък започва извънредното заседание на парламента по инициатива на народните представители от опозицията. Ще бъдат обсъдени на второ четене измененията на Закона за лечебните заведения във връзка със заплатите на младите лекари.

Източник: NOVA    
ротация нс председател
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 15 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 17 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 15 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 19 часа

Всичко от днес

