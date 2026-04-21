Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

П рез нощта от северозапад облачността ще започне да се увеличава и до сутринта на места в Северозападна България ще превали дъжд. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°. Атмосферното налягане ще бъде малко по-ниско от средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава.

Във вторник още преди обяд облачността от северозапад ще се увеличи и ще обхване цялата страна. Ще има валежи, интензивни и значителни на много места в Южна България. Ще има гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в Източна България от север-североизток, ще бъде слаб и умерен и с него ще прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София – около 13°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1600-1700 метра от сняг. Значителни ще валежите в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и след обяд ще бъде облачно с валежи, по южното крайбрежие интензивни и значителни по количество. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 36 мин. и залязва в 20 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 39 мин. Луната в София залязва 33 мин. след полунощ и изгрява в 9 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

В сряда ще се задържи облачно с валежи от дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и с него засудяването ще продължи. И в по-ниските планински райони, до около 1200-1300 м дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на отделни места, главно в централните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще се понижат с още 2-3 градуса, а дневните слабо ще се повишат.