Смартчасовници за по-активно лято: спорт, здраве и свързаност на китката

П реди няколко години смартчасовниците бяха по-скоро допълнение към телефона. Днес те все по-често се превръщат в устройства, които използваме постоянно – за тренировки, проследяване на здравни показатели, навигация, плащания, комуникация и дори за по-добро възстановяване и сън.

Точно затова изборът на модел вече не е само въпрос на дизайн, а на това какви функции реално използваме в ежедневието си. А1 в момента предлага смартчасовници с до 30% отстъпка с планове Unlimited , като сред основните акценти са Apple Watch Series 11, Huawei Watch GT 6 Pro, Huawei Watch GT Runner 2 и Huawei Watch FIT 5 – модели, които комбинират все по-сериозни здравни и спортни възможности.

Apple Watch Series 11: фокус върху здравето, свързаността и интелигентните анализи

Apple Watch Series 11 продължава посоката, в която смартчасовниците се превръщат в персонални устройства за мониторинг на здравето и ежедневната активност. Новото поколение предлага известия за хипертония, усъвършенствано проследяване на съня и анализ на жизнени показатели като сърдечен ритъм, кислород в кръвта, температура на китката, дишане и ЕКГ.

На практика това означава много по-добра представа как тялото реагира на стрес, натоварване, липса на сън или тренировки. Вместо просто да събира данни, часовникът вече предлага насоки и анализи, които помагат за по-добро възстановяване и по-ефективна физическа активност.

Series 11 разполага и с обновено приложение за тренировки с по-детайлни тренировъчни метрики и GPS проследяване, а възможността за разговори, плащания и работа с приложения директно от китката прави устройството особено удобно в движение – независимо дали става дума за спорт, пътуване или ежедневни задачи.

Моделът предлага до 24 часа батерия, Ion-X защитен дисплей и е в размери от 42 и 46 мм.

Huawei Watch GT 6 Pro: премиум конструкция и сериозен набор от спортни функции

Huawei Watch GT 6 Pro е насочен към потребители, които търсят комбинация между премиум материали, дълъг живот на батерията и разширени спортни и здравни функции.

Часовникът е с титаниев корпус и AMOLED дисплей с пикова яркост до 3000 нита, което гарантира добра видимост дори при директна слънчева светлина. Един от ключовите акценти е батерията с до 21 дни работа.

GT 6 Pro използва Huawei TruSense за проследяване на пулс, кислород в кръвта, температура, стрес и сън, а ЕКГ мониторингът добавя още едно ниво на детайлност при следенето на здравните показатели.

Сред по-интересните функции е гласовият спортен асистент на български език. Часовникът поддържа и NFC плащания, усъвършенствано GPS позициониране и специализирани режими за спортове като голф и свободно гмуркане до 40 метра.

Huawei Watch FIT 5: лек и стилен с фокус върху ежедневната активност

Huawei Watch FIT тежи само 27 грама и е с дебелина 9.5 мм, което го прави удобен за постоянно носене – включително по време на сън или тренировки. AMOLED дисплеят достига яркост до 2500 нита и остава ясно видим при работа навън.

Моделът предлага над 100 спортни режима, GPS позициониране, анализи в реално време и следене на показатели като пулс, темпо, мощност при бягане и представяне при колоездене. Интересна функция е „Мини-тренировка“ – кратки анимирани напътствия, които насърчават движението през деня и превръщат дори няколко минути активност в част от дневната физическа цел.

Watch FIT 5 предлага още 24/7 проследяване на сърдечен ритъм, SpO2, сън, стрес и емоционално благополучие, а Health Insights анализира данните и предлага персонализирани препоръки за възстановяване и активност.

Моделът поддържа NFC плащания, бързо безжично зареждане и работи както с Android, така и с iOS устройства.

Huawei Watch GT Runner 2: за бягане и тренировки за издръжливост

Huawei Watch GT Runner 2 е модел, разработен с ясен фокус върху бягането и тренировките за издръжливост. Часовникът използва 3D плаваща антена и усъвършенстван алгоритъм за позициониране, които подобряват точността на GPS проследяването дори в по-сложна градска среда.

Титаниевият корпус, Kunlun Glass защитата и AirDry тъканата каишка комбинират ниско тегло и добра устойчивост при интензивно натоварване. Устройството тежи едва 34.5 грама и е създадено за продължително носене.

Runner 2 предлага интелигентен режим за маратонско бягане с персонализирани тренировъчни планове, прогнози за време на финал, анализ на натоварването и професионални показатели. Часовникът поддържа още офлайн карти, гласова навигация, анализ на възстановяването, HRV мониторинг и над 100 спортни режима. Батерията достига до 32 часа тренировки на открито с активно прецизно позициониране и до 14 дни при лека употреба.