Действащ съдебен заседател е задържан за мащабна схема за измами в Бургас

Д ействащ съдебен заседател от Бургас е задържан по разследване на мащабна схема за измами, при която се е представял за магистрат, обещавал съдействие при финансови и съдебни казуси, а впоследствие теглел кредити и получавал пари чрез личните данни на жертвите си. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на прокуратурата и Икономическа полиция в Бургас.

Контактите с потърпевшите основно се осъществявали онлайн и по телефона, като заподозреният избягвал лични срещи. В хода на разследването са извършени претърсвания на два адреса, откъдето са иззети компютърни конфигурации, мобилни телефони, документи и данни за самоличност, които предстои да бъдат анализирани.

По данни на разследващите мъжът изградил образ на високообразован експерт с международни квалификации и опит в банковото кредитиране. Чрез интернет публикации и телефонни разговори внушавал на хората, че разполага с влияние и контакти, с които може да съдейства при решаване на съдебни спорове, кредити и финансови затруднения.

„Започва едно искане и в последствие превеждане на суми. Първоначално дребни такива в рамките на 300 до 600 евро, като това, което сме установили до момента, са за преведени суми в размер на 100-120 хиляди евро. Установени са 10 потърпевши от извършената престъпна деятелност“, заяви началникът на отдел „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Бургас Асен Фортунов.

Задържаха мъж, представял се за старши прокурор

По думите му са установени и множество кредити, теглени на името на пострадали лица. „Изтеглени са множество кредити, само като детайл бих могъл да посоча, че едно лице е титуляр на 21 банкови кредита на стойност около 50 хиляди евро, само за това лице“, посочи Фортунов.

Наблюдаващият прокурор Христо Христов обясни, че схемата е действала по различни сценарии, като жертвите били подвеждани с обещания за съдействие по имотни и правни казуси.

„Част от механизма – хората са подвеждани с всевъзможни доводи, от предложения да се реши имотен спор, да им се окаже правно съдействие. Част от хората го описват, че им се е представил като адвокат. Други пък казват, че е бил съдия. Тоест, разнопосочна е дейността, просто в момента подлежи на изясняване цялостната дейност“, каза Христов.

По думите му разследващите проверяват и евентуална връзка с реални съдебни производства.

„Има данни за наличие у него на документи, касаещи такива дела, и в тази връзка ще се положат съответните усилия по изясняването на тези обстоятелства“, добави наблюдаващият прокурор.

Работата по случая продължава, като не се изключва броят на пострадалите да нарасне.