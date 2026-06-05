Свят

Вулкан изригна няколко пъти в Индонезия

Местно летище беше затворено

5 юни 2026, 11:54
Вулкан изригна няколко пъти в Индонезия
Източник: БТА

В улканът Левотоби Лаки-Лаки на туристическия остров Флорес в Източна Индонезия изригна няколко пъти, като доведе до затварянето на местно летище, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Най-силното изригване е станало днес в 11:15 (05:15 ч. българско време). Вулканът, висок 1703 метра, е изхвърлил пепел на височина до 2500 метра, съобщи индонезийската агенция по вулканология.

Обявено е второто по степен равнище на тревога. Около кратера на вулкана е обособена петкилометрова зона, достъпът до която е забранен.

Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

Агенцията по вулканология предупреди, че жителите, намиращи се близо до водоеми, трябва да останат бдителни за опасността от наводнения, провокирани от вулканична материя след проливни валежи.

Най-високо ниво на тревога в Бали, отмениха полети

Властите затвориха местното летище на град Маумере на около 60 километра западно от вулкана, което засегна пет вътрешни полета, заяви пред АФП директорът на летището Партахиан Панджайтан.

Остров Флорес, откъдето се организират много екскурзии до националния парк "Комодо", се намира на близо 800 километра източно от остров Бали.

През ноември 2024 г. вулканът отново изригна няколко пъти, при което загинаха девет души, а десетки международни полети от и до Бали бяха отменени, припомня АФП.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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