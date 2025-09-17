България

Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър

Родителите на детето са готови до край да активират институциите, от които зависи рискът от използването на атракциони да бъде намален

17 септември 2025, 08:36
М есец след смъртта на 8-годишния Иван в Несебър, в Разлог ще запалят свещичка в памет на детето. То загина при инцидент по време на парасейлинг в морския курорт.

"На 17 септември, от 18:00 часа, площадът на Разлог ще се опита да побере общата болка по загубата на 8-годишния Иван, ще отдаде почит на мечтателя, на доброто дете с приключенски характер, обичащ да прави добро, обичащ морето, вълните, небето...", написаха във Facebook страницата си от Община Разлог.

Случаят предизвика сериозно напрежение заради липсата на по-строги правила, което доведе и до проект на законодателни промени.

Родителите на детето са готови до край да активират институциите, от които зависи рискът от използването на атракциони да бъде намален.

разлог несебър иван парасейлинг
