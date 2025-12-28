Колко алкохол е твърде много през празниците, според експерт

П разниците наближават, а с тях и партитата, фирмените събирания и срещите с приятели, на които често се предлагат коктейли, бира и вино.

Всички знаем, че прекомерната употреба на алкохол е вредна, но какво точно означава „прекалено много“? По-добре ли е да се напием в един ден, а след това да не пием през останалата част от седмицата, или е по-разумно да разпределим консумацията? Какви са признаците, че някой има проблем с алкохола? И какво да правят хората, които искат да намалят пиенето по празниците?

Здравния експерт на CNN д-р Лиана Уен отговаря на тези въпроси. Д-р Уен е доцент в университета „Джордж Вашингтон“, била е и комисар по здравеопазването на Балтимор, предаде CNN.

Защо прекомерната консумация на алкохол се смята за риск за здравето?

Д-р Лиана Уен: Множество изследвания показват, че редовната злоупотреба с алкохол е свързана с редица хронични заболявания, включително сърдечни болести, рак и преждевременна смърт. В САЩ чернодробните заболявания, причинени от алкохол, са водеща причина за трансплантация на черен дроб. Смята се, че употребата на алкохол причинява около 178 000 смъртни случая всяка година. По време на пандемията от Covid-19 смъртните случаи, дължащи се на прекомерна употреба на алкохол, достигнаха пик от средно 488 на ден.

Какво количество алкохол е „прекалено много“?

Уен: Според официалните хранителни насоки в САЩ, пълнолетните, които консумират алкохол, не трябва да пият повече от едно питие на ден за жените и две питиета на ден за мъжете. В насоките се подчертава, че колкото по-малко се пие, толкова по-добре, а тези, които не пият, не бива да започват.

Хората, които редовно надвишават тези количества, трябва да знаят, че това увеличава риска от хронични заболявания и преждевременна смърт. Освен това има и допълнителни, специфични рискове, свързани с т.нар. „компулсивно пиене“ (binge drinking), което представлява консумация на големи количества алкохол за кратко време. Според здравните власти в САЩ, за „компулсивно пиене“ се смятат четири или повече питиета наведнъж за жените и пет или повече за мъжете.

По-добре ли е да се изпие голямо количество наведнъж, а после да не се пие до края на седмицата, или да се разпределят питиетата?

Уен: Консумацията на голямо количество алкохол в един ден може да се определи като „компулсивно пиене“. Хората, които пият по този начин, са изложени на два вида допълнителни рискове в сравнение с тези, които разпределят питиетата си. Първо, голямото количество алкохол силно натоварва органите. Второ, при такова пиене има много по-висок риск от инциденти като падания, удавяния и автомобилни катастрофи.

Има ли полза от „трезвите предизвикателства“ като „Сух януари“ или „Трезвен октомври“?

Уен: Да. Хората, които редовно пият, могат да извлекат ползи от въздържанието или намаляването на алкохола за определен период. Това може да им помогне по няколко начина: да преценят реално колко пият и да осъзнаят по-добре обстоятелствата, които ги подтикват към алкохол. Някои хора усещат и чисто физически ползи като по-добър сън или загуба на тегло.

Кои са признаците, че някой има проблем с алкохола?



Уен: Всеки, който редовно надвишава препоръчителния седмичен прием и/или практикува „компулсивно пиене“, трябва да знае, че консумацията му може да има отрицателни последици за здравето. Важно е да се знае, че съществува състояние, наречено алкохолна зависимост (alcohol use disorder). Близо 29 милиона възрастни американци страдат от него, което го прави най-разпространената форма на зависимост в САЩ.

Алкохолната зависимост се характеризира със загуба на контрол. Човек започва да пие и не може да спре, или изпитва непреодолимо желание, на което не може да устои. Много хора с този проблем изпитват трудности да изпълняват работните си ангажименти, да се грижат за близките си и да се справят с ежедневните си задължения. При опит да спрат алкохола, някои могат да изпитат и физически симптоми на абстиненция, като безпокойство, изпотяване и силно гадене.

Какъв е съветът Ви към хората, които искат да намалят алкохола по празниците?



Уен: Съветвам ги да започнат, като си поставят ясни лични цели. Целта ви е да спрете алкохола напълно, да намалите консумацията или да спрете да прекалявате наведнъж? Планирането зависи от тази цел.

Ако искате напълно да избегнете алкохола и той е сериозно изкушение за вас, търсете събития, на които няма да се сервира алкохол. Ако се налага да отидете на парти с алкохол, предупредете близките си за целта си, за да ви подкрепят. Попитайте предварително дали ще има безалкохолни напитки, които харесвате; ако не, занесете си свои. Може да отидете с приятел, който също е решил да не пие.

Ако целта ви е да намалите общото количество, препоръчвам да започнете да следите колко пиете. Има много приложения за тази цел, но и обикновен дневник върши работа. Ако например до петък видите, че наближавате седмичния си лимит, опитайте се да ограничите консумацията през уикенда. Може и да планирате в аванс – ако знаете, че следващия уикенд ви предстоят няколко събития, на които ще пиете, можете да пиете по-малко в началото на седмицата.

Ако приоритетът ви е да спрете „компулсивното пиене“, горните съвети за следене и планиране също важат. Освен това се опитайте да определите кои са ситуациите, които ви провокират: какво ви е карало да прекалявате в миналото? Ако става въпрос за определен тип партита, обмислете дали да ги избегнете, или да отидете с нагласата да изпиете едно-две питиета, вместо пет или шест. Ако причината е депресия или тревожност, може да се консултирате с психолог, за да работите върху първопричините.

Искам да добавя още нещо: хората, които изпитват физически симптоми, когато спрат или намалят алкохола, трябва да потърсят медицинска помощ. Тези, които не успяват сами да намалят пиенето, също е добре да се обърнат към личния си лекар. Съществуват ефективни лечения за алкохолна зависимост и никой не трябва да се срамува да потърси помощ.