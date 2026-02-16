Заради Русия: "Полша да се присъедини към ядрения проект"

З аради заплахата, произхождаща от Русия, полският президент Карол Навроцки иска "Полша да се присъедини към ядрения проект". Това е "пътят, по който трябва да вървим", каза той в интервю за полска телевизия, съобщи Deutsche Welle.

Президентът на Полша Карол Навроцки се обяви за укрепване на сигурността на страната "дори на базата на ядрен потенциал". Той заяви това в неделя, 15 февруари, в интервю за полския телевизионен канал Polsat News.

Навроцки: Полша трябва да се присъедини към "ядрения проект"

Коментирайки международната ситуация, Навроцки подчерта, че е "голям поддръжник на идеята Полша да се присъедини към ядрения проект". "Този път, при спазване на всички международни норми, е пътят, по който трябва да вървим", каза той.

"Необходимо е да действаме в тази посока, за да можем да започнем работа. Ние сме държава, разположена в непосредствена близост до зона на въоръжен конфликт. Известно е какво е отношението на агресивната имперска Руска федерация към Полша", обясни Навроцки. Запитан за възможната реакция на Москва той отговори така: "Русия може да реагира агресивно на всичко".

Още през 2025 Дуда призова за разполагане на ядрено оръжие на САЩ в Полша

Навроцки не уточни дали под "ядрен проект" има предвид разработването на собствено ядрено оръжие от Полша или разполагането на чуждестранно оръжие в страната. Неговият предшественик на поста Анджей Дуда призова през март 2025 година Доналд Тръмп да разположи ядрено оръжие в Полша като сдържащ фактор срещу евентуална руска агресия.

"Границите на НАТО се преместиха на изток през 1999 година. Затова 26 години по-късно трябва да се случи и изместване на инфраструктурата на НАТО на изток. Аз не просто смятам, че е дошло времето за това. Щеше да е по-безопасно, ако това оръжие вече беше тук", каза тогава полският лидер пред британския вестник Financial Times.

След началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна през февруари 2022 година Дуда се обърна с молба и към тогавашния президент на САЩ Джо Байдън да разположи американско ядрено оръжие в Полша.

Украйна трябваше да предаде ядрените си оръжия през 1994

Във Варшава възможността Русия да атакува и Балтийските държави или Полша след Украйна се оценява като много реална заплаха. Затова и наличието на ядрени оръжия на територията на Полша се смята за най-добрата застраховка срещу подобно евентуално нападение от страна на Русия.

Мнозина са убедени, че ако Украйна не беше върнала на Русия в началото на 1990-те ядрените оръжия, които се намираха на нейна територия, все още щеше да разполага с ядрен арсенал – и Москва никога не би се осмелила да я атакува.

Навремето в замяна на върнатите ядрени оръжия Украйна получи руски и американски гаранции за сигурност. Но Русия ги наруши още през 2014 година.