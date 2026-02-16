Русия може да разположи ядрено оръжие в космоса: НАТО и Канада предупреждават за катастрофа

Р ъководителят на космическото подразделение на канадските въоръжени сили казва, че страната „абсолютно трябва да бъде“ обезпокоена от потенциалните възможности на Русия на фона на глобалните опасения, че Кремъл обмисля разполагането на ядрени оръжия, насочени към сателити.

„Това би било катастрофално“, каза бригаден генерал Кристофър Хорнър, командир на 3-та Канадска космическа дивизия, по време на интервю за предаването The House на CBC.

„Всичко, на което сме свикнали да разчитаме, от комуникационните платформи или от нивото на GPS, ако Русия разположи такава способност и след това я детонира, ще бъде унищожено“, каза Хорнър на водещата Катрин Кълън.

Предупреждението на Хорнър идва в момент, когато световни лидери, включително генералният секретар на НАТО Марк Рюте, изразяват опасения относно използването на ядрени оръжия от Русия срещу сателити. През декември Рюте каза пред германския вестник Welt am Sonntag, че подобен ход от страна на Русия би нарушил Договора за космоса от 1967 г., който забранява оръжия за масово унищожение в космоса.

Преди две години американски и руски официални лица влязоха в спор в ООН, след като Русия наложи вето на изготвена от САЩ резолюция на Съвета за сигурност на ООН, призоваваща държавите да предотвратят надпревара във въоръжаването в открития космос.

По това време руският посланик в ООН Василий Небензя каза пред репортери, че резолюцията е „шега“, докато тогавашният заместник-посланик на САЩ Робърт Ууд заяви, че гласуването на Русия против резолюцията „ви кара да се чудите дали не крият нещо“.

Руският президент Владимир Путин също се изказа по въпроса и заяви, че страната му „винаги е била категорично против и сега е против разполагането на ядрени оръжия в космоса“.

Хорнър каза, че мащабът на възможната заплаха е причината да има толкова силна реакция през последните няколко години.

Що се отнася до Канада, Хорнър каза, че страната ще „работи като средна сила с нашите партньори в световен мащаб, за да гарантира, че подобно нещо няма да се случи и да … наистина приложим дипломатическия натиск там, където е необходимо, за да не се стигне до този път.…“.

„От военна гледна точка мога само да предложа този съвет: наистина трябва да окажем натиск върху тях да не разполагат ядрено оръжие в космоса, защото това би било ужасяващо нещо по толкова много причини“, категоричен е той.

„Суверенна способност за космически изстрелвания“

Федералният бюджет за 2025 г. отделя 182,6 милиона долара за три години за Министерството на националната отбрана за създаването на „суверенна способност за космически изстрелвания“, което би позволило на Канада да изпраща свои собствени търговски и военни сателити в орбита от канадска територия.

Няколко проекта вече са в ход в надпревара за създаването на първия търговски космодрум на Канада. Хорнър каза, че подобна способност е необходима, за да „осигури на Канада гарантиран достъп до космоса“ – и може да донесе допълнителни ползи.

„Това, което мога да ви кажа, е, че космическата икономика расте бързо. Така че от гледна точка на икономическия просперитет това ни дава достъп до пазар, който досега не сме имали. Но също така виждам от военна гледна точка предизвикателствата, свързани с малкия брой доставчици на изстрелвания, които са налични в световен мащаб“, каза Хорнър.

Ограниченият брой доставчици, плюс нарастващото търсене на изстрелвания, може да доведе до система, при която тези с най-много пари ще могат да изстрелват сателитите си най-бързо, предупреди Хорнър, оставяйки Канада в неизгодна позиция без собствена алтернатива.

„И тогава това ще струва повече на канадците, за да намерят начин SpaceX, или Blue Origin, или Rocket Lab, или някой подобен да извърши изстрелването“, каза той.

Докато Канада очаква космодрум, Хорнър подчерта и други текущи усилия в канадския аерокосмически сектор. „Имаме невероятни компании, които могат да замислят, проектират и изграждат сателити, в Монреал и Торонто, тук в Отава, има невероятен интелектуален капитал и собственост в тази страна, които са водещи в света“, каза Хорнър, подчертавайки „суверенитета, който можем да постигнем като държава, като имаме собствената си способност да завършим икономическия кръг или икономическата верига на космоса“.