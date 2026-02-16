България

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

Най-добрият български скиор Алберт Попов призна, че е бил готов да рискува и не е имал намерение просто да завърши по време на алпийския слалом на Игрите в Милано-Кортина

16 февруари 2026, 12:42
„Съжалявам. Много ме е яд!" – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата
Източник: БГНЕС/EPA

Н ай-добрият български скиор – Алберт Попов, призна, че е бил готов да рискува и не е имал намеренията просто да завърши по време на алпийския слалом на Игрите в Милано-Кортина. 

В понеделник условията в Бормио са много тежки и Попов се превърна в един от мнозината, които не успяха да финишират още в първия манш. 

Коварна италианска писта поднесе неприятна изненада на Алберт Попов

‘‘Чувствам се супер, идеята беше да опозная трасето в първите три врати. Чувствах се добре и започнах да напъвам и точно в края на трудното трасе се свлякох и изпуснах линията, която опитах да изградя.  Съжалявам за случилото се. Беше ясно, че 15-20 човека ще отпаднат днес. Много ме е яд, не исках да карам с резерви, защото пак щеше да ме е яд“, категоричен е Алберт в минутите след отпадането си. 

‘‘Аз съм силен в такива моменти. При първото ми влизане в ТОП 10 отново беше подобна обстановка. Една врата не уцелих и това ми коства цялото трасе. Истински ме е яд и е трудно да намеря думи. 

Бях твърде спокоен на старта и опитах да се нахъсан. Пистата е равна, но така наредено – все едно треньорът ми я беше редил“, призна българинът. 

‘‘Това са две спускания на четири години и само трима ще успеят. Вярвам, че има нещо запазено и за мен. Предстоят Световни първенства и още Игри. Важното е да не се отказвам. Стискам палци за още някоя сбъдната мечта“, коментира Попов, след като не успя да завърши по време на Игрите в Милано-Кортина.

Алберт Попов скиор алпийски слалом Милано-Кортина отпадане риск тежки условия Световни първенства Бормио мечти
