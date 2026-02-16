Създадено за

Даваме им сцена: Хубавите новини на фона на всичко

Защото хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България.

16 февруари 2026, 13:15
Даваме им сцена: Хубавите новини на фона на всичко

Ж ивеем във времена, в които шумът е повече от тишината, тревогите често заглушават усмивките, а негативните новини сякаш намират по-лесно място в ежедневието ни. И все пак – хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България.

Случват се в малките жестове между непознати. В успехите на младите хора, които прославят страната ни. В инициативите, които променят средата около нас. В историите за смелост, човечност и добрина, които понякога остават недоразказани.

Вярваме, че има десетки поводи за радост и гордост, които заслужават своята сцена. Защото колкото и силен да е фокусът върху негативното, ние имаме нужда от баланс. От напомняне, че малките радости от ежедневието са също толкова реални. И понякога много по-важни.

Затова създаваме пространство за позитивното. За новините, които стоплят. За историите, които вдъхновяват. За онова хубаво, което се случва „на фона на всичко“.

с
Източник: Queen's

Заедно с Queen’s даваме глас на хубавото

В тази мисия се обединяваме с Queen’s – бранд, който вече 30 години е част от ежедневието на хората в България. Марка, която не просто присъства на трапезата ни, а съпътства малките и големите ни моменти – от делничната вечеря до празничната маса.

Това, което отличава Queen’s, не е само вкусът. А и отношението към истинското, близкото и хубавото в живота. Вярата, че малките моменти имат голяма сила. Че уютът, смехът и споделеността със семейството са онези тихи, но устойчиви източници на щастие.

По повод своя 30-годишен юбилей брандът ни напомня, че хубавото е повече, отколкото изглежда. И че всеки ден е нова причина да го открием.

Какво предстои?

В рамките на един месец в специална категория във Vesti.bg, която ще откриете ТУК, ще публикуваме ежедневно позитивни новини, събрани от шест водещи сайта в портфолиото на NetInfo – Vesti.bg, Nova.bg, Dariknews.bg, Edna.bg, Sinoptik.bg и Vbox7.com.

Освен това на страницата ще срещнете позитивните теми, поднесени чрез атрактивни кратки видеа.

Ще покажем най-хубавото, което се случва във всички сфери на живота – от социални каузи и вдъхновяващи лични истории, през култура и спорт, до малки жестове, които правят деня по-светъл.

Какво показва проучването?

По повод своя 30-годишен юбилей Queen’s проведе проучване, което търси отговор на един важен въпрос – какво дава опора на хората в България във време на несигурност.

Данните показват, че тревогите са реални: 74% изпитват притеснение за финансовите промени в страната, 65% се тревожат, че покупката на жилище ще стане по-трудна, а 60% изпитват несигурност около приемането на еврото. И все пак, въпреки икономическите и социални предизвикателства, изводът е повече от окуражаващ – „Не е тайна, че обичаме живота… и че хубавото в него е повече, отколкото понякога си позволяваме да видим.“

Оказва се, че хората намират стабилност не в големите обещания, а в малките сигурни неща – в дома, в близките, в ежедневните ритуали. 89% се чувстват обичани, а половината мечтаят да прекарват още повече време със семейството и приятелите си.

Все повече от нас искат да се погрижат за здравето си, да пътуват повече, да намерят баланс между работа и личен живот. Хубавото се оказва по-топло, по-човешко и по-истинско – скрито в простите моменти, които ни връщат към усещането за смисъл и спокойствие. Вижте пълната информация ТУК.

