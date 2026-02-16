Свят

Бил ли е транссексуален убиецът в „Мълчанието на агнетата“? Тед Ливайн наруши мълчанието за образа на Бъфало Бил

Актьорът Тед Ливайн и продуцентът Едуард Сакстън признават, че образът на серийния убиец е затвърдил вредни стереотипи, а днес биха подходили към ролята с много повече чувствителност и разбиране

16 февруари 2026, 13:16
Тед Ливайн   
Източник: Getty Images

Т ед Ливайн, който изигра Бъфало Бил във филма „Мълчанието на агнетата“, проговори относно критиките за трансфобия, които лентата получава от излизането си преди 35 години, пише The Post.

„Има определени аспекти на филма, които не изглеждат добре от днешна гледна точка“, сподели Ливайн пред The Hollywood Reporter.

През годините образът на героя Бъфало Бил (известен и като Джейм Гъм) е критикуван от транссексуалната общност като вреден стереотип. Във филма Бъфало Бил е сериен убиец, който убива жени, за да вземе кожата им и да я носи върху себе си. Въпреки че сексуалната ориентация на героя не е изрично назована, той е възприеман като транссексуален или несъответстващ на половите норми.

„Вече всички знаем повече и аз самият съм много по-мъдър по въпросите на транссексуалните“, добави актьорът. „В сценария и филма има реплики, които са злощастни.“

Ливайн отбеляза, че промяната в мнението му е дошла с времето, чрез работа с транссексуални хора и по-добро разбиране на културата и реалността на това какво означава полът.

„Жалко е, че филмът представи това в зловеща светлина – това е направо грешно. Можете да ме цитирате за това“, подчерта Ливайн.

Въпреки това той поясни начина, по който е подходил към ролята тогава: „Не го изиграх като гей или транссексуален. Мисля, че той беше просто един напълно объркан хетеросексуален мъж. Това беше моята интерпретация“.

В легендарния филм Антъни Хопкинс влиза в ролята на Ханибал Лектър – канибалистичен сериен убиец, с когото стажантката от ФБР Кларис Старлинг (Джоди Фостър) се консултира, за да залови Бъфало Бил.

Филмът, режисиран от Джонатан Деми, излезе на Свети Валентин през 1991 г. и стана световен хит, спечелвайки пет награди „Оскар“, включително за най-добър актьор, най-добра актриса, най-добър сценарий, най-добра режисура и най-добър филм.

Продуцентският партньор на Деми, Едуард Сакстън, сподели: „Бяхме много верни на книгата. Докато правехме филма, за нас нямаше съмнение, че Бъфало Бил е напълно девиантна личност – че не е гей или транссексуален. Той беше болен. В това отношение сме пропуснали момента. От моя гледна точка, не бяхме достатъчно чувствителни към наследството от стереотипи и тяхната способност да нараняват“.

„Има съжаление, но то не идва от злонамереност. Всички имахме скъпи приятели и роднини, които бяха гейове. Мислехме, че ще бъде съвсем ясно, че Бъфало Бил просто заимства различни неща от обществото поради своята невероятно болна патология“, заключи Сакстън.

