Любопитно

Българското градче, в което любовта остава на заден план от виното

16 февруари 2026, 13:01
Българското градче, в което любовта остава на заден план от виното
Мелник   
Източник: iStock/GettyImages

П огледът се плъзга над пясъчните кули на мелнишките пирамиди. Слънцето пречупва лъчите си в стръмните скали, а в подножието им, притихнал и величествен, лежи най-малкият град в България. На 14 февруари, светът може и да празнува любовта, но в Мелник господарят е само един – виното.

Сърцето на винения регион

Улиците на Мелник са тесни, калдъръмени и напоени с история. Градът, в който официално живеят едва 194 души, изглежда по-жив от всякога. Докато глобалният свят всяка година се подготвя за Свети Валентин с розови балони и захарни сърца, тук въздухът мирише на дим от дъбови бъчви, разпалена скара и ферментирало грозде.

Мелник ежегодно е домакин на четиринадесетото издание на фестивала „Златен грозд“. Под естествения декор на пясъчните пирамиди се разгръща празник, който не признава модерните суети. Тук Свети Трифон Зарезан не е просто дата в календара, а вековна традиция, която поставя лозата на пиедестал.

Фестивалът на виното в Мелник
Фестивалът на виното в Мелник Източник: БТА

Гласът на миналото

Внушителните къщи от епохата на Българското възраждане с надвиснали горни етажи и изящни дърворезби пазят спомена за богати търговски семейства. Тези сгради не са просто архитектура, те са крепости на националната идентичност.

На открито, върху дървената сцена, са разпънати традиционни тъкани черги – ръчна изработка на мелнишките жени отпреди повече от век. Тези цветове, наситени с бита на дедите ни, контрастират с белите скали наоколо.

Кметът Сашо Филипов дава началото на конкурса за най-добро вино. Местни и гостуващи винари представят своите селектирани реколти с треперещи от вълнение ръце, знаейки, че в този край виното не е просто напитка, а чест.

От траките до днес

Ако дойдете в мелник, няма как да не посетите Музея на виното. Тук информационни табла разкриват, че корените на мелнишката лоза достигат до древните траки. Римският учен Плиний Стари разказва за тракиеца Евмолп – първият лозар в Европа, а Омир възпява тези вина в своите епоси.

В дегустационната зала огромни бъчви очакват посетителите. Тук времето спира. Чува се само звукът от наливането на гъстата течност в чашите. Това е моментът, в който всеки гост разбира защо в Мелник Свети Валентин остава на заден план. Виното тук не е конкуренция на любовта – то е самата любов, превърната в материя.

Фестивалът на виното в Мелник
Фестивалът на виното в Мелник Източник: БТА

Празник за сетивата

Улиците се огласят от гайди, тъпани и цигулки. Жени в традиционни носии повеждат хорото, а ароматът на скара се смесва с песента на самодейните състави. Това е кулминацията на фестивала „Златен грозд“, но във всеки един ден посетителите могат да дегустират автентични сортове, да се запознаят с древни методи за производство и да усетят духа на едно място, което отказва да се промени под натиска на глобализацията.

Мелник остава там – малък по размери, но гигант по дух. Мястото, където 14 февруари винаги ще принадлежи на онези, които умеят да почитат земята и нейния най-ценен дар.

Хубавите неща се случват. Всеки ден. Тук, в България. 

Вижте още позитивни новини от страната ТУК.

Мелник QUEENSnovini мелнишки пирамиди българско вино фестивал Златен грозд Свети Трифон Зарезан традиции музей на виното българско възраждане древни траки винен туризъм
Последвайте ни
„Сбогом, приятелю“: Последните съобщения и минутите след разстрела в „Петрохан“

„Сбогом, приятелю“: Последните съобщения и минутите след разстрела в „Петрохан“

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Претърсват дома на Ивайло Калушев в село Българи

Претърсват дома на Ивайло Калушев в село Българи

„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

„Не разпознавам страната си“: Анджелина Джоли напуска САЩ през юли

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

Предупреждават за рискове с вторите пенсии

pariteni.bg
Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 18 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 14 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 18 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Звездна сватба: Мая Хоук и Крисчън Лий Хътсън се ожениха на Свети Валентин

Любопитно Преди 6 минути

Звездата от Stranger Things Мая Хоук каза „Да“ на музиканта Крисчън Лий Хътсън на приказна церемония в Ню Йорк. Ума Търман и Итън Хоук придружиха дъщеря си до олтара, а актьорският състав на хитовия сериал на Netflix бе сред специалните гости

Тед Ливайн

Бил ли е транссексуален убиецът в „Мълчанието на агнетата“? Тед Ливайн наруши мълчанието за образа на Бъфало Бил

Свят Преди 9 минути

Актьорът Тед Ливайн и продуцентът Едуард Сакстън признават, че образът на серийния убиец е затвърдил вредни стереотипи, а днес биха подходили към ролята с много повече чувствителност и разбиране

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

„Съжалявам. Много ме е яд!“ – Алберт Попов с първи думи след отпадането от Олимпиадата

България Преди 43 минути

Най-добрият български скиор Алберт Попов призна, че е бил готов да рискува и не е имал намерение просто да завърши по време на алпийския слалом на Игрите в Милано-Кортина

Русия може да разположи ядрено оръжие в космоса: НАТО и Канада предупреждават за катастрофа

Русия може да разположи ядрено оръжие в космоса: НАТО и Канада предупреждават за катастрофа

Свят Преди 59 минути

Ръководителят на космическото подразделение на канадските въоръжени сили казва, че страната „абсолютно трябва да бъде“ обезпокоена от потенциалните възможности на Русия на фона на глобалните опасения, че Кремъл обмисля разполагането на ядрени оръжия, насочени към сателити

<p>Генов: Нямаме сигнали от НПО, свързана със случая &quot;Петрохан&quot;, за нарушение на екологичното законодателство</p>

Манол Генов: Нямаме сигнали от НПО, свързана със случая "Петрохан", за нарушение на екологичното законодателство

България Преди 1 час

Проверките по случая „Петрохан“ отдавна са приключили и сме изнесли данните – хода на проверките, времетраенето, хронологията, добави министърът

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Влак дерайлира в швейцарските Алпи

Свят Преди 1 час

Железопътният трафик е прекъснат между Гопенщайн и Бриг заради лавина

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Любопитно Преди 1 час

Докато в Европа и САЩ милиони обръщат гръб на църквата, в Субсахарска Африка се случва исторически бум

Алберт Попов

Коварна италианска писта поднесе неприятна изненада на Алберт Попов

България Преди 1 час

Най-добрият ни скиор Алберт Попов отпадна в първия манш на гигантския слалом в Бормио. На пистата „Стелвио“ българинът не се справи с първата смяна на ритъма при лошо време и напусна надпреварата още в началото на своето спускане.

<p>Васил Терзиев с реакция след палежа на имуществото на кмета на Бистрица</p>

Васил Терзиев за палежа на имуществото на кмета на Бистрица: Недопустимо

Свят Преди 1 час

Той изразява категоричното си възмущение от акта

Снимката е илюстративна: Beechcraft A36

Семейство пилоти загина при самолетна катастрофа заради мръсно предно стъкло, кучето им оцеля

Свят Преди 1 час

Докато опитните пилоти Рон и Барбара Тимерманс се опитвали да спасят малкия си самолет при аварийно кацане в Тексас, един фатален детайл се оказал съдбоносен. Как една техническа неизправност доведе до смъртта на авиационните експерти и как домашният им любимец се превърна в единствения оцелял от зловещия сблъсък?

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

Аварии оставиха столични квартали без парно и топла вода

България Преди 2 часа

Очакваното възстановяване на топлоподаването на засегнатите е 9:30 ч. на 18 февруари

„Огнено кълбо“ в небето: Рядко пръстеновидно слънчево затъмнение преобразява деня на 17 февруари

„Огнено кълбо“ в небето: Рядко пръстеновидно слънчево затъмнение преобразява деня на 17 февруари

Любопитно Преди 2 часа

Слънчевите затъмнения се случват, когато Слънцето, Луната и Земята се намират на една линия

<p>Като по времето&nbsp;на Студената война: Русия строи обекти до Финландия</p>

Русия укрепва ядрени и арктически позиции край границата с Финландия

Свят Преди 2 часа

Разговорите за европейско ядрено възпиране са добре дошли, но засега не могат да заместят НАТО, каза министърът на отбраната на Финландия

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

България Преди 2 часа

Мъжът е криминално проявен

<p>Европа и Америка &ndash; връзка на ръба без доверие</p>

Европа и Америка – връзка на ръба без доверие

Свят Преди 2 часа

Европейски и американски лидери прекараха три дни, заявявайки ангажимент за сътрудничество и предлагайки да нанесат нов слой боя върху фасадата на трансатлантическите отношения. Но пукнатините все още се виждат

Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

България Преди 2 часа

Първоначално извършителят е задържан за срок до 24 часа

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg
1

Внимание! Предстои рязко зимно нахлуване

sinoptik.bg

Божана Кацарова по бански и с откровено послание след Свети Валентин

Edna.bg

Снежната принцеса от Троян: Лора Христова, която омагьоса Милано-Кортина 2026

Edna.bg

ЦСКА се върна с купа от Испания

Gong.bg

Безплатна вечеря за Снуп Дог на Игрите, но какво даде рапърът в замяна?

Gong.bg

Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: Намалиха присъдата на съпруга ѝ, баща му беше оневинен

Nova.bg

Случаят „Петрохан-Околчица“: Претърсват дома на Ивайло Калушев в бургаско село (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg