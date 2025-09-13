Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Проф. Тодор Кантарджиев: Бременните трябва да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви

П опулацията на мечки в България се е увеличила рязко за последните три години. Но наред с това нарастват и набезите, които причиняват, съобщават от Държавните горски стопанства. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян е направила 31 проверки през август за установяване на щети върху селскостопанско и ловностопанско имущество, нанесени от защитения вид кафява мечка. В Казанлъшко пък властите проверяват сигнал за унищожени десетки пчелни кошери. Сигнал за поява на мечка има и в манастира над Сопот.

До Сопот в гората в момента живеят над 15 мечки, по информация на горските служители от Калофер. Някои от тях имат и малки. Един от бозайниците преди дни е влязъл в двора на манастира „Свети Спас” над Сопот, убил три агнета и е отнесъл четвърто. Местните жители се притесняват, че е възможно да се стигне и до инциденти с хора. От Държавното горско стопанство са поставили камери в района. Дават и нощни дежурства, въоръжени с пиратки, за да прогонят стръвницата.

В манастира над Сопот мечката влиза три пъти за една седмица, прескачайки каменната ограда и събаряйки керемиди. Четирите агнета в стопанския двор били дарение за обителта.

„Виждат се следите от ноктите, когато се е катерила.Пресни са. Катери се по дърветата. Слиза. Агнето бяга и там го набарва, както се казва, убива го пред вратата. Останало е една четвърт”, разказа домакинът на манастира Костадин Благоев.

Три нощи по-късно мечката се връща и за останалите.

Местните хора разказаха, че са забелязали последните дни мечката с мече да слиза в дворовете във вилната зона на „Манастирски ливади”, където живеят около 100 души. Първата къща до гората обитава 82 г. Красимир. Живее сам и разказва, че няколко вечери стръвницата минава покрай вилата му.

„Кучето пищи, просто пищи, 4-5 котки бягат по таван, ама и мен не е страх тук. Ако дойде, тук нямам нито пушка, нито пищов, нито нищо. Като дойде, ще ме изяде. Един приятел се бъзика, че ще остане само бастунът за издаване”, ироничен е Красимир.

Той обяснява, че в района има горски пътеки, по които често се разхождат туристи с деца и местни жители. От няколко дни обаче никой не отива към боровата гора.

Работници от ВМЗ в цеха в Иганово също подали сигнал до кмета на Сопот.

„Там казват, че са видели мечка с мече в района на „Вазовски машиностроителни заводи”, каза кметът на Сопот Станислав Стоенчев.

Държавното горско стопанство- Карлово постави камери в района на манастира, но мечката отново се върнала и я подгонили. Според директора става дума за 150 килограмова мечка, която е поне на пет години.

„С камъчета я прогонихме. С колата я гонихме поне 200 метра. Сега съм ги предупредил, че може да използваме вече пиратки. Казах им да не се притесняват. Довечера, ако има присъствие на мечка, ще ги използваме. Ще предупредим и вилите, защото си е притеснение. Ще следим тук и за други поражения, постоянно ще я гоним, ще я изтикаме към гората. Така мислим. Ако не стане, идва следващ вариант, ще има упояване, хващане, ако и това не стане, вече ще взимаме крайни мерки”, категоричен е директорът на ДГС- Карлово Златю Кличев.

Според закона при две последователни нападения кафявата мечка може да бъде предложена пред министъра на земеделието и храните за отстрел. Комисия от пет различни институции описа щетите в манастира. Местната власт призова гражданите във вилната зона по никакъв начин да не оставят храна на мечката близо до домовете си, защото така я привличат и социализират.

„Ако туристи срещнат мечката, трябва да останат на място и тя се оттегля, ако не са я изненадали. За да не я изненадат, трябва да вдигат шум и тогава проблемът е снижен до минимум. Когато скъсиш дистанцията от 10-15 метра, тогава напада, но ако те е чула отдалеч, тя се изтегля”, обясни Кличев, цитиран от NOVA .

Поне седмица горските служители нощно време ще дежурят в манастира, за да прогонят мечката.