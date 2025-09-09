България

Мечка стръвница нападна и уби четири агнета в манастира край Сопот

В последно време животното е забелязано да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади

9 септември 2025, 14:26
Мечка стръвница нападна и уби четири агнета в манастира край Сопот
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

М ечка стръвница е влизала тази нощ в манастира „Свети Спас“ край Сопот. Тя е удушила три агнета, а с четвъртото си е тръгнала. Забелязано е и малко мече. Сутринта служителите на манастира и посетители са се натъкнали на гледката.

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски ливади. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в Балкана, както и за живеещите на вилите. Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които отивали първа смяна, видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече и изключително много се уплашили, предаде NOVA.

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

Кметът на община Сопот Станислав Стоенчев, който е запознат с проблема, съобщи, че днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата.

Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.

Популацията на мечки в България изключително много си е увеличила, не се вземат мерки за овладяване на ситуацията в цялата страна и това е опасно за хората и домашните животни, коментираха еколози.

Източник: NOVA    
мечка стръвница сопот агнета манастир
