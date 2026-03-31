Председателят на НС Рая Назарян почете паметта на жертвите от клането в Буча

П редседателят на Народното събрание Рая Назарян и участниците във втората парламентарна Среща на върха почетоха паметта на жертвите от клането в Буча. Те присъстваха на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“.

"Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча, заяви Рая Назарян. Те шокираха цялата световна общественост с бруталността си и с пълното незачитане на всички хуманни норми, посочи тя. Тук съм, за да покажа, че няма да забравим убийството на стотици невинни граждани в Буча и ще настояваме да се създадат международни механизми за търсене на отговорност от извършителите", отбеляза председателят на парламента.

При пристигането си в Киев Рая Назарян беше посрещната от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук.

Източник: NOVA/Иван Кънчев

Рая Назарян посочи, че престъпленията на агресора в Буча не са изолирани инциденти, а част от по-широк модел на системно насилие, извършвано от руските сили в цяла Украйна. "Вярвам, че усилията за определяне на стабилни международни механизми за търсене на отговорност ще бъдат способни да се справят с пълния спектър от нарушения", подчерта тя.

Във форума, организиран от Върховната рада на Украйна, участват и председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

Източник: NOVA/Иван Кънчев

Предвижда се участниците да приемат общо изявление, в което се осъжда незаконната, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация срещу Украйна. Очаква се те да потвърдят и непоколебимата си ангажираност с целите и принципите на Устава на ООН и пълното зачитане на суверенитета, политическата независимост и териториалната цялост на Украйна.

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“.

В програмата на посещението на председателя на Народното събрание Рая Назарян са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.

Освен българското представителство, в Буча са и върховни дипломати от ЕС, като Кая Калас и няколко външни министри от европейските страни.

Тази седмица Украйна отбелязва четвъртата си годишнина от освобождаването на Буча. Градът е разположен на около 25 км от Киев. По време на извършените от руските войски зверства бяха убити над 400 души. Москва отрича и обвини Украйна, че е инсценирала всичко, което се случи в почернения град.

Вчера делегация, водена от служебния премиер Андрей Гюров, също пристигна в Киев, Украйна. Там Гюров се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, с който подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна.

В рамките на визитата на българската делегация в Киев, водена от Гюров, външният министър на Украйна Андрий Сибига отправи покана към министър Надежда Нейнски да се запознае с архивни документи, свързани с двустранните отношения между България и Украйна.

Източник: МВнР

Сред тях беше и Брест-Литовския мирен договор, в който Русия обявява пред България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, че е загубила Първата световна война.

В знак на уважение и като израз на историческата приемственост в отношенията между двете държави, министър Нейнски подари на своя украински колега копие от акредитивното писмо на първия български посланик в Украйна - д-р Иван Шишманов, подписано от Фердинанд I.