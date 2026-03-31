Председателят на НС Рая Назарян почете паметта на жертвите от клането в Буча

Обновена преди 1 час / 31 март 2026, 07:55
Огромна дупка

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив
Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена

Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена
Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов
Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите
„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов
Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов
Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност

Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност
Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

П редседателят на Народното събрание Рая Назарян и участниците във втората парламентарна Среща на върха почетоха паметта на жертвите от клането в Буча. Те присъстваха на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“.

"Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча, заяви Рая Назарян. Те шокираха цялата световна общественост с бруталността си и с пълното незачитане на всички хуманни норми, посочи тя. Тук съм, за да покажа, че няма да забравим убийството на стотици невинни граждани в Буча и ще настояваме да се създадат международни механизми за търсене на отговорност от извършителите", отбеляза председателят на парламента.

При пристигането си в Киев Рая Назарян беше посрещната от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук.

Рая Назарян посочи, че престъпленията на агресора в Буча не са изолирани инциденти, а част от по-широк модел на системно насилие, извършвано от руските сили в цяла Украйна. "Вярвам, че усилията за определяне на стабилни международни механизми за търсене на отговорност ще бъдат способни да се справят с пълния спектър от нарушения", подчерта тя.

Във форума, организиран от Върховната рада на Украйна, участват и председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). 

Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна. 

Предвижда се участниците да приемат общо изявление, в което се осъжда незаконната, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация срещу Украйна. Очаква се те да потвърдят и непоколебимата си ангажираност с целите и принципите на Устава на ООН и пълното зачитане на суверенитета, политическата независимост и териториалната цялост на Украйна. 

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“. 

В програмата на посещението на председателя на Народното събрание Рая Назарян са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.

Освен българското представителство, в Буча са и върховни дипломати от ЕС, като Кая Калас и няколко външни министри от европейските страни.

Тази седмица Украйна отбелязва четвъртата си годишнина от освобождаването на Буча. Градът е разположен на около 25 км от Киев. По време на извършените от руските войски зверства бяха убити над 400 души. Москва отрича и обвини Украйна, че е инсценирала всичко, което се случи в почернения град.

Вчера делегация, водена от служебния премиер Андрей Гюров, също пристигна в Киев, Украйна. Там Гюров се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, с който подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна.

В рамките на визитата на българската делегация в Киев, водена от Гюров, външният министър на Украйна Андрий Сибига отправи покана към министър Надежда Нейнски да се запознае с архивни документи, свързани с двустранните отношения между България и Украйна.

Сред тях беше и Брест-Литовския мирен договор, в който Русия обявява пред България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, че е загубила Първата световна война.

В знак на уважение и като израз на историческата приемственост в отношенията между двете държави, министър Нейнски подари на своя украински колега копие от акредитивното писмо на първия български посланик в Украйна - д-р Иван Шишманов, подписано от Фердинанд I.

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

В Русия готвят 12 часа работен ден, 6 дни седмично

Дерипаска: Тази криза е по-дълбока

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима"

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Частни доставки срещат пречки, след като Хавана блокира гориво за американското посолство

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

Комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Авария остави без топла вода част от центъра на София

<p>Тръмп публикува видеоклип на мощна експлозия в Иран</p>

Използвани ли са "bunker-buster" бомби?

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Изтегли Radio ON за iOS, Android, Apple CarPlay и Android Auto

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Ким Кардашиян подхрани слуховете за романс с пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, след като се появи в Токио с ефектен състезателен гащеризон. Докато тя се забавляваше с децата си, Хамилтън бе в японската столица за предстоящото Гран При

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Най-малко шестима души са пострадали при иранска ракетна атака в района на Тел Авив, трима са загинали при въздушен удар в иранския град Занджан

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи", данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

<p>6 звезди, които бяха част от страховити секти</p>

От Бетани Джой Ленц до Хоакин Финикс, научете повече за преживяванията на тези звезди, живеещи в култове - и как са се измъкнали

