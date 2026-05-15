Свят

Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус

Зеленски: Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус

15 май 2026, 22:25
Зеленски: Русия обмисля план за нападение срещу НАТО от Беларус
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия се стреми да въвлече още повече Беларус във войната си в Украйна и обмисля планове за нападение срещу Северна Украйна или държава член на НАТО от беларуска територия, предаде "Ройтерс".

"Продължаваме да регистрираме опити на Русия да въвлече Беларус по-сериозно във войната срещу Украйна", написа Зеленски в приложението Телеграм след среща с представители на армията и разузнаването.

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Той каза, че Киев има информация за скорошни контакти между Русия и беларуския президент Александър Лукашенко, който бива убеждаван от Москва да се присъедини към "нова руска офанзива".

"Русия обмисля планове за операции на юг и на север от Беларус - както по направлението Чернигов-Киев, така и срещу една от държавите от НАТО, директно от беларуска територия", посочи украинският държавен глава.

Лукашенко: Обсъдих с Путин "планове за атака" на Запада срещу Русия

На юг Беларус граничи с Украйна, а на запад и север с държавите членове на НАТО Полша, Литва и Латвия.

Лукашенко, един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин, предостави територията на страната си на руски войски, които нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., припомня Ройтерс, като допълва, че засега Минск не е изпратил военнослужещи да се сражават на страната на Москва срещу Киев.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Война в Украйна Русия Беларус
Последвайте ни
Стрелба в София заради паркомясто

Стрелба в София заради паркомясто

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Руската икономика отчете спад за първи път от три години

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Европа одобри нов подход за справяне с имиграцията

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
Иранската война ускори китайската EV експанзия

Иранската война ускори китайската EV експанзия

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 дни
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 дни
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 3 дни
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Държавният глава: Като общество сме длъжни да създадем за момичетата и младите жени сигурна среда, в която да сбъдват мечтите си

Държавният глава: Като общество сме длъжни да създадем за момичетата и младите жени сигурна среда, в която да сбъдват мечтите си

Любопитно Преди 39 минути

Пациент в Румъния е с потвърден хантавирус

Пациент в Румъния е с потвърден хантавирус

Свят Преди 53 минути

Според медици става дума за вариант на вируса, който не се предава от човек на човек, а при контакт с гризачи

Протест на мотористи блокира центъра на София

Протест на мотористи блокира центъра на София

България Преди 4 часа

Мотористите настояват за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки

<p>Жандармерията подкрепи Дара с уникално видео</p>

Жандармерията подкрепи Дара за "Евровизия" с уникално видео

Любопитно Преди 4 часа

Служители на жандармерията в пълно снаряжение, изпълняват танцовите движения

Снимката е архивна

Кислородно отравяне и паника: Първа версия за смъртта на петимата туристи на Малдивите

Свят Преди 5 часа

Фатална грешка или дефектно оборудване? Петима италианци загинаха при рисковано спускане край Малдивите. Експерти обясняват, че хипероксията и помътняването на водата при уплаха са превърнали популярния атол в смъртоносен капан за туристите

Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев

Обвиниха мъжа, атакувал депутата Ивайло Мирчев

България Преди 5 часа

Той е задържан за хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда

Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

Иран получи послание от САЩ, иска помощ от Китай

Свят Преди 5 часа

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

Георги Тодоров е назначен за зам.-министър на туризма

България Преди 6 часа

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

Лични карти и нотариални актове за имоти за 5 млн. евро, открити в София

България Преди 6 часа

Задържани са четирима души

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Kaizen Gaming обедини 237 доброволци за участие в екологични и обществени инициативи

Любопитно Преди 6 часа

Общо 962 часа отделиха за доброволен труд участниците в програмата „The Collective”, която си партнира с 11 неправителствени организации в Европа и Латинска Америка, за да подкрепи инициативи за биоразнообразие, устойчивост и хуманно отношение към животните

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Молдова и Румъния: Могат ли да се обединят

Свят Преди 6 часа

Молдовската президентка Мая Санду все по-често пледира за обединение с Румъния

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Големият финал: Кой ще превземе The Floor тази неделя?

Любопитно Преди 7 часа

Не пропускайте да разберете от 20:00 ч. по NOVA

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

Агресивен шофьор към Иво Мирчев: Бегай, ще те сгазя бе!

България Преди 7 часа

На видео се вижда спорът между двамата

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет

Любопитно Преди 7 часа

Как ексцентричният изпълнител на „Party Rock Anthem“ замени музикалната сцена с корта

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Дейвид Бекъм изпревари крал Чарлз III по богатство

Любопитно Преди 7 часа

Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

,

Пробив в медицината: Учени откриха как да победим бактериите без антибиотици

Любопитно Преди 7 часа

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Родителите на Филип Буков забранили актьорството, Леонид Йовчев му помогнал след 3 провалени изпити

Edna.bg

Глория от The Floor: Дължа голямо извинение на Веселин Маринов

Edna.bg

НА ЖИВО: Астън Вила - Ливърпул 1:0, Роджърс откри

Gong.bg

Кралят се завърна! Брутален Йонас Вингегор покори „Блокхаус“ и разпиля фаворитите в Джирото

Gong.bg

Стрелба до метростанция в София заради спор за паркомясто

Nova.bg

В ритъма на "Бангаранга": Успехът на DARA на "Евровизия" предизвика фурор

Nova.bg