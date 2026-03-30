Свят

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

30 март 2026, 19:33
Доналд Тръмп твърди, че САЩ преговарят с „нов и разумен" режим в Иран
Първият евакуиран астронавт от МКС, разкрива, че не е могъл да говори в космоса - случаят остава мистерия

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран
Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата
Гюров от Киев: Впечатлени сме от усилията и постиженията на Украйна
Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър"
Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Щ е продължим да подкрепяме Украйна и ще вървим заедно по пътя към нашето общо бъдеще в Европейския съюз и НАТО. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски след двустранната им среща.

Премиерът Гюров изтъкна, че настоящото посещение на водената от него българска делегация в Киев ясно показва подкрепата на страната ни за Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и дълготраен мир в интерес на сигурността не само на самата Украйна, но и на цяла Европа. 

Министър-председателят Андрей Гюров акцентира върху подписаното в рамките на днешната визита споразумение за 10-годишно сътрудничество в отбраната. По думите му това е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера. Премиерът Гюров изтъкна също значението на сигурността в региона на Черно море.  Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването, добави още Гюров. 

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна не само в настоящите тежки времена, но също така и във възстановяването на страната. Гюров обърна специално внимание на Вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса, които по думите му са много важни обекти, осигуряващи не само енергийната сигурност, но и като цяло сигурността на Източния фланг на НАТО. Министър-председателят Гюров изброи редица сфери, в които България и Украйна могат да развиват и задълбочат сътрудничеството си - научните изследвания, иновациите, трансфера на технологии. Премиерът изтъкна също възможностите за взаимодействие по отношение на отбранителната индустрия. 

В отговор на журналистически въпроси премиерът Андрей Гюров отбеляза приоритета на служебното правителство за организиране на честни избори в България през април. По отношение на реакторите от АЕЦ „Белене“ министър-председателят отбеляза, че българският парламент е този, който следва да се произнесе по темата. 

Украинският президент Володимир Зеленски също открои значението на подписаното днес споразумение в рамките на визитата на водената от премиера Гюров българска делегация в Киев. Нашите екипи работиха по него продължителен период от време, отбеляза Зеленски. Той акцентира върху продължаващата подкрепа на България за Украйна. Наред с взаимодействието в сферата на отбраната президентът на Украйна открои и сътрудничеството между София и Киев в областта на енергетиката.

Източник: МС    
България Украйна Андрей Гюров Володимир Зеленски
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 2 дни
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 2 дни
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 2 дни
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Свят Преди 24 минути

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Свят Преди 1 час

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

България Преди 3 часа

ДПС сезира Сметната палата да провери зам.-министър на МВР

България Преди 3 часа

Спортният министър смени ръководството на Тотализатора

България Преди 3 часа

Ето с колко КЕВР вдигна цената на природния газ

България Преди 3 часа

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

България Преди 3 часа

Франция поряза амбициите на Северна Македония за промяна на договорите

Свят Преди 4 часа

Възходът на Джеси Бъкли – от риалити форматите до триумфа на "Оскарите"

Любопитно Преди 4 часа

Иран: Исканията на САЩ за преговори са прекомерни

Свят Преди 4 часа

Ново развитие по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 4 часа

„Стегни се или си тръгвам": Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Любопитно Преди 4 часа

Украинският натиск кара Русия да се огъва - не трябва да се отстъпва на Путин сега

Свят Преди 5 часа

"Данни за отвличания от извънземни" - нова класация разбуни страхове за НЛО в САЩ

Любопитно Преди 5 часа

АПИ предупреждава: Няма да се продават винетки за час във вторник

България Преди 5 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

