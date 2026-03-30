Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Щ е продължим да подкрепяме Украйна и ще вървим заедно по пътя към нашето общо бъдеще в Европейския съюз и НАТО. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски след двустранната им среща.

Премиерът Гюров изтъкна, че настоящото посещение на водената от него българска делегация в Киев ясно показва подкрепата на страната ни за Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и дълготраен мир в интерес на сигурността не само на самата Украйна, но и на цяла Европа.

Гюров от Киев: Впечатлени сме от усилията и постиженията на Украйна

Министър-председателят Андрей Гюров акцентира върху подписаното в рамките на днешната визита споразумение за 10-годишно сътрудничество в отбраната. По думите му това е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера. Премиерът Гюров изтъкна също значението на сигурността в региона на Черно море. Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването, добави още Гюров.

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна не само в настоящите тежки времена, но също така и във възстановяването на страната. Гюров обърна специално внимание на Вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса, които по думите му са много важни обекти, осигуряващи не само енергийната сигурност, но и като цяло сигурността на Източния фланг на НАТО. Министър-председателят Гюров изброи редица сфери, в които България и Украйна могат да развиват и задълбочат сътрудничеството си - научните изследвания, иновациите, трансфера на технологии. Премиерът изтъкна също възможностите за взаимодействие по отношение на отбранителната индустрия.

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

В отговор на журналистически въпроси премиерът Андрей Гюров отбеляза приоритета на служебното правителство за организиране на честни избори в България през април. По отношение на реакторите от АЕЦ „Белене“ министър-председателят отбеляза, че българският парламент е този, който следва да се произнесе по темата.

Украинският президент Володимир Зеленски също открои значението на подписаното днес споразумение в рамките на визитата на водената от премиера Гюров българска делегация в Киев. Нашите екипи работиха по него продължителен период от време, отбеляза Зеленски. Той акцентира върху продължаващата подкрепа на България за Украйна. Наред с взаимодействието в сферата на отбраната президентът на Украйна открои и сътрудничеството между София и Киев в областта на енергетиката.