Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

30 март 2026, 09:17
Източник: Министерски съвет

Б ългарска делегация, водена от министър-председателя Андрей Гюров, пристигна в Киев, съобщиха от правителствената пресслужба.

В украинската столица премиерът ще има двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада (парламента – бел. ред.) на Украйна Руслан Стефанчук. 

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков.

"Руското военно нападение срещу Украйна постави под въпрос основите на международния ред и международното право и създава заплаха за евро-атлантическата сигурност", каза служебният премиер Андрей Гюров при срещата си на 19 март в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"През последните четири години Украйна не се бори само за собствената си свобода. Тя се бори за свободата на Европа, на България и за един свят, в който силата на правото е по-голяма от правото на силата", заяви служебният министър-председател Андрей Гюров на срещата-поклон по повод четири години от началото на войната в Украйна, която се състоя на 24 февруари площад "Свети Александър Невски" до църквата "Света София". 

Източник: МС/Пресценттр; Нелли Желева/БТА    
