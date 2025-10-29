България

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

Изборът на Рая Назарян има за цел да се гарантира контрола над парламента, заяви лидерът на МЕЧ

29 октомври 2025, 12:42
Л идерът на партия МЕЧ Радостин Василев остро разкритикува избора на Рая Назарян за председател на Народното събрание, като заяви, че това е "поредна проява на задкулисни договорки между управляващите сили".

"Днес МЕЧ гласува против този избор, защото едно мюре на задкулисието в лицето на Киселова се заменя с друго мюре – в лицето на Рая Назарян. МЕЧ не може да подкрепи такъв председател", заяви Василев пред журналисти.

Лидерът на МЕЧ прогнозира, че премиерът Бойко Борисов няма да издържи дълго на власт.

"Все повече изглежда, че Борисов е неспособен да изпълнява ангажиментите си и ще падне напролет – гръмогласно. А изборът на Рая Назарян е част от това – да се гарантира контрола над парламента", заяви той.

По темата за държавния бюджет Василев заяви, че в проектите се крият сериозни социални рискове и противоречия с левите обещания на БСП.

"Ако се повиши осигурителната вноска, замрази майчинството за втората година или намали минималната заплата дори с 20 лева, това ще бъде директно срещу политиката, с която БСП е взела гласове", каза той.

Лидерът на МЕЧ подкрепи идеята за съкращаване на държавната администрация, но по политически мотиви.

"Не просто е нужно, то е наложително – за да се ликвидира избирателният апарат на партия ГЕРБ. Огромна част от тази администрация е зависима, а 30–40% от нея са хора, които по цял ден не вършат нищо", заяви той.

По думите на лидера на МЕЧ в бюджета на Здравната каса няма пари за младите лекари, въпреки обещанията на управляващите.

"Вътре няма и стотинка за увеличение на заплатите на лекарите. А министърът излезе и каза, че тепърва ще има предложения. Очаквайте една дълга бюджетна нощ, в която всичко може да се случи", заяви Василев, цитиран от NOVA.

Той припомни своя предишна прогноза: "Казах ви, че премиерът е магьосник – изведнъж ще се появят 250 милиона там, където никой не ги очаква. Това ще е спойката между партиите", допълни той.

Прогноза за пролетта

"Ще приемат бюджета, ще влязат в еврозоната, и напролет – кой откъде е", завърши Радостин Василев, намеквайки за предстоящ политически разпад на управляващата коалиция.

Източник: NOVA    
