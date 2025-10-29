България

Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. лв. дневно, вървим към предфалит

Лидерът на „Възраждане“ остро разкритикува финансовата политика на управляващите

29 октомври 2025, 12:25
На Световния ден за борба с инсулта: За какви симптоми да внимаваме

На Световния ден за борба с инсулта: За какви симптоми да внимаваме
Предлагат НОИ да изплаща еднаква базова пенсия на всички

Предлагат НОИ да изплаща еднаква базова пенсия на всички
Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите
Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си

Мариан Бачев: Разследването срещу Росен Белов не ме смущава, той е пълнолетен и отговаря за постъпките си
Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

Борисов за оттеглянето на Киселова: Оставка не се гласува

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
Какво разказаха част от замесените в случая

Какво разказаха част от замесените в случая "Хъсърджиев"
Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Л идерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува финансовата политика на управляващите и предупреди за опасна тенденция на ускорено държавно задлъжняване, която според него може да доведе България до „предфалитно състояние“.

„Предвижда се темп на задлъжняване от 70 милиона лева на ден през следващата година. Това показва огромното лицемерие на управляващите, които преди критикуваха Румен Радев за един милион дълг дневно, а сега сами стигат до седемдесет пъти повече“, добави Костадинов.

Рекорден дълг и липса на реална икономика

По думите му, държавата вече се задължава с около 52 милиона лева дневно, заради изтеглените близо 19 милиарда лева заеми.

„Всички показатели сочат, че България е в състояние на предфалит. Ние сме трети по ръст на задлъжнялост в Европейския съюз, без да имаме реална икономика. През страната просто минават парични потоци, които после изтичат навън“, коментира той.

Костадинов прогнозира, че след евентуалното влизане в еврозоната от 1 януари 2025 г. „българските банки ще бъдат изпразнени от съдържание“, тъй като част от резервите им ще бъдат пренасочени към други държави.

„Ще настъпи перфектната финансова буря, ако това съвпадне с икономически натиск“, каза още той.

Лидерът на „Възраждане“ нарече проектобюджета „фикция“, изтъквайки, че правителството не може да го върже без нов заем.

„Ние вече сме в дългова спирала. Краят ѝ, както пише във всеки учебник по икономика, е един – фалит. Можем само да гадаем мащаба, но е ясно, че ще има огромна задлъжнялост“, заяви Костадинов.

Той обвини управляващите партии – ГЕРБ, ПП–ДБ и ДПС – в споделена вина за финансовата криза: „Не съм адвокат на Асен Василев, но нека не забравяме, че ГЕРБ управляваха заедно с него. Сега се опитват да се разграничат, но това е тяхна обща отговорност“, подчерта той, цитиран от NOVA.

Според Костадинов единственият начин да се запазят доходите и да се намали натискът върху бюджета е чрез орязване на раздутата държавна администрация.

„При спад на приходите и инфлационен натиск, ако няма съкращения, заплатите ще паднат. Единственият начин да се поддържа нивото е да се теглят огромни кредити. Така управляващите просто купуват време, продавайки бъдещето на България“, каза той.

Източник: nova.bg    
Костадинов управляващи дълг фалит
Последвайте ни
Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Официално: Рая Назарян е избрана за председател на парламента

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Когато Черно море замръзна: Арктическият студ през 1929 г. в България

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Актриса от

Актриса от "Малки сладки лъжкини" показа невероятното си тяло на 40-ия си рожден ден

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Stellantis се връща към ДВГ с 4-цилиндров агрегат с 324 к.с.

Stellantis се връща към ДВГ с 4-цилиндров агрегат с 324 к.с.

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 6 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 5 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 6 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 6 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НАТО коментира намаляването на американски военни в Европа&nbsp;</p>

НАТО: Намаляването на американски военни в Европа не е нещо необичайно

Свят Преди 11 минути

САЩ са информирали НАТО предварително за коригирането на броя на военните

„25 години СБЛЪСЪК“ разпалва страстите с ексклузивни теми и гости

„25 години СБЛЪСЪК“ разпалва страстите с ексклузивни теми и гости

Любопитно Преди 15 минути

Ивка Бейбе, Евгени Минчев, Димитър Рачков и много други ще се изправят на ринга по случай юбилея на легендарното предаване

Затварят Линия 3 на метрото за 2 дни през ноември

Затварят Линия 3 на метрото за 2 дни през ноември

България Преди 26 минути

"Това ме ядоса“: Франки Мюниц разкри защо не е говорил с Хилари Дъф от 22 години

"Това ме ядоса“: Франки Мюниц разкри защо не е говорил с Хилари Дъф от 22 години

Любопитно Преди 38 минути

Двамата се запознават още като тийнейджъри, когато кариерите им се развиват почти паралелно

<p>Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея</p>

Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

Свят Преди 42 минути

Тя ще се състои в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество

<p>Крис Еванс и Алба Баптиста станаха родители</p>

Крис Еванс и Алба Баптиста посрещнаха първото си бебе

Любопитно Преди 1 час

Алба Баптиста криеше бременността си от медиите

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"

Свят Преди 1 час

Светът ще трябва да изчака известно време, преди да разбере пълния мащаб на бурята, каза метеорологът от Fox Weather Грег Даймънд

Запознайте се с мъжа с най-дългото име в света, с над 2200 уникални думи

Запознайте се с мъжа с най-дългото име в света, с над 2200 уникални думи

Любопитно Преди 1 час

Ще ви трябват 20 минути, за да произнесете името му – и това е официално

Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

Мицотакис е с положителен тест за COVID-19

Свят Преди 1 час

Според официални представители, Мицотакис има много леки симптоми

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

7-етажна сграда се срути край Истанбул, търсят хора под отломките

Свят Преди 1 час

На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

Нов инцидент: Влак прегази мъж в Благоевград

България Преди 1 час

Машинистът е забелязал мъж, легнал на релсите и въпреки усилията, не е успял да спре

<p>Ноември ще подложи на изпитание 4 зодии - виж кои са те</p>

Ноемврийско предупреждение: Кои 4 зодии ще се сблъскат с най-много трудности

Любопитно Преди 1 час

Астролозите посочиха зодиакалните знаци, за които ноември 2025 г. ще бъде труден месец

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любимецът на зрителите Давид призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Любопитно Преди 1 час

Сияна продължи да бъде обект на нападки в Къщата

<p>Плюс сайз модел: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми</p>

Плюс сайз моделът Тес Холидей: Стюард ми каза да отслабна заради сина ми

Свят Преди 1 час

Стюардът е заявил, че ако ѝ "пука за детето, ще направя нещо, ще отслабна“

<p>САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО</p>

Румънското МО: САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Свят Преди 1 час

В Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс разкри всичките си пластични операции и планове за следващата

Любопитно Преди 1 час

Актрисата каза, че „нищо не се е върнало във форма“ след като е посрещнала второто си дете по-рано тази година със съпруга си Кук Марони

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

НА ЖИВО: Севлиево - ЦСКА, "червените" с четирима българи

Gong.bg

Официално: Лудогорец махна Мота и няма да спре дотук, обяви кой ще води отбора

Gong.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg

Бързият влак Варна-София блъсна и уби човек

Nova.bg