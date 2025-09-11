Администрацията на президента остава без НСО

22-годишният Даниел Терзиев, обвинен за дерайлирането на трамвай в София, остава за постоянно в ареста

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

П арламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене законови промени, с които се прекратява осигуряването на транспорт от страна на Националната служба за охрана (НСО) за администрацията на президента.

Предложението е внесено от Калин Стоянов – депутат от "ДПС-Ново начало". Аргументът му е, че тази практика представлява "ненужна привилегия", която не е предоставена нито на администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.

Повод за законодателната инициатива е придвижването на президентски кортеж във Варна на 10 август. Стоянов посочи, че и до момента няма яснота кои лица са били охранявани, въпреки отправени официални запитвания.