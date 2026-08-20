Радев разговаря с Рюте за статията във "Файненшъл Таймс"

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М инистър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с Генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като основна тема е била информацията за евентуална заплаха от иранска атака на българска територия, публикувана във "Файненшъл таймс".

Двамата обсъдиха средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, съобщиха от Министерския съвет.

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Вчера "Файненшъл таймс" публикува статия, цитирайки "два вътрешни източника, близки до режима" в Иран, според които "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво".

Днес в разговора си с българския премиер Марк Рюте лично е потвърдил пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса.

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Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция, подчертал Рюте.

Той е уверил Румен Радев, че всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.