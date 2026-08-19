Остри реакции на опозицията след статията в FT, Гърция обеща помощ

И нформацията на „Файненшъл таймс“, че Иран може да нанесе удари на територията на България предизвика вълна от реакции сред опозиционните партии, а Гърция обеща подкрепа срещу заплахата.

"Файненшъл таймс" цитира "два вътрешни източника, близки до режима" в Иран, според които "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво".

Военният министър за Иран: Заплаха няма

"Информацията на "Файненшъл таймс", че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал. Тя не доказва предстоящ удар, но изисква незабавна и ясна реакция от българското правителство и разбива удобното самоуспокоение, че за България няма пряка заплаха", заявиха от ГЕРБ в позиция във Фейсбук.

"Сложното географско положение на страната ни винаги е изисквало разумна, активна и предвидима политика за защита на националния интерес. В условията на тежки въоръжени конфликти сигурността не се гарантира с лозунги, а с активна дипломация, надеждни съюзи, добра разузнавателна оценка и реална готовност на институциите. Когато беше президент, Румен Радев предупреждаваше за пряка заплаха за България. Когато стана министър-председател, същият риск започна да бъде представян като въпрос на „логистика“. Националната сигурност не може да се преувеличава преди избори и да се омаловажава след тях", подчертават от ГЕРБ.

Може ли България да стане косвена мишена на Иран

"Още когато кабинетът поиска от Народното събрание разрешение за разполагане на самолети-цистерни във връзка с конфликта в Близкия изток, ГЕРБ настоя за пълна оценка на риска и гаранции за сигурността на гражданите, военнослужещите и военните обекти. Днес обществото има право да знае дали тази оценка е била адекватна и дали е актуализирана. Настояваме правителството да информира Народното събрание какво е реалното ниво на заплахата, кога българските служби са получили информация за евентуални ирански сценарии и какви конкретни мерки са предприети. Оценката трябва да обхваща не само ракети и дронове, а и терористични и прокси действия, кибератаки и саботаж. Правителството трябва да каже и какви гаранции и способности за защита са осигурени в координация със САЩ и НАТО, както и да потвърди, че използването на българска територия остава единствено в рамките на мандата, одобрен от Народното събрание. Настояваме МВнР да извика иранския посланик и да поиска официално обяснение от Техеран дали разглежда българска територия, граждани или инфраструктура като възможни цели", заявяват от ГЕРБ.

"България няма за какво да се оправдава за решенията си като суверенна държава и член на НАТО. ГЕРБ няма да иска България да отстъпва от съюзническите си ангажименти под заплаха. Но няма да приемем и кабинетът да се крие зад НАТО, без да обясни какво е договорил, какви гаранции е получил и как ще защити българските граждани. България не трябва нито да се поддава на заплахи, нито да влиза неподготвена в рискове. Съюзите ни са стратегически избор. Сигурността на българските граждани е безусловно задължение на държавата", добавят от ГЕРБ.

"Файненшъл таймс" намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери. На 22 юли "Прогресивна България" и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция – за първи път от 2003 г. насам. Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от "Пейтриът" на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна. Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца", обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Политиката на "Прогресивна България" ликвидира българския суверенитет, смята лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението", посочи той.

Вместо ресорният зам.-министър на отбраната да е в НАТО за спешни консултации след поредната заплаха от Иран, чухме някакви неясни мерки за сигурност, които правителството побързало да предприеме в района на Безмер, написа във Фейсбук депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

"Провокативните заявки пред западни медии на анонимни правителствени източници не са новост в хибридния арсенал на Техеран. Заплахата от днес не е случаен, а целенасочен информационен удар, който цели да предизвика объркване, смут и несигурност, както в България, така и в партньорите ѝ от региона и отвъд него. Именно затова публикацията във "Файненшъл таймс" не трябва да се подминава безотговорно и с лека ръка", подчерта Мирчев.

"Министърът на отбраната Димитър Стоянов отрече наличието на пряка заплаха и подчерта, че "не се води от статии във вестници". Вместо това, министърът убедено се позовава на същите нереформирани служби за сигурност, които в навечерието на руската пълномащабна инвазия в Украйна ни уверяваха, че войната на Путин е невъзможна. Вместо ресорният зам.-министър на отбраната вече да е в НАТО за спешни консултации със съюзниците ни след поредната заплаха от Иран и ескалиращата хибридна война в медийното пространство, чухме за някакви неясни мерки за сигурност, които правителството побързало да предприеме в района на Безмер. Вместо да кани Митрофанова на чай, сладки приказки и бяло сладко в МВнР, външният министър Велислава Петрова - Чамова отдавна трябваше настоятелно да поиска обяснение от иранския посланик за нестихващите провокации към България от страна на Техеран", смята Мирчев.

САЩ обещаха защита на България срещу Иран

"Неадекватните реакции на кабинета спрямо кризата в Близкия Изток и произтичащите за страната рискове за пореден път карат България да изглежда плаха, противоречива, неподготвена и неуверена в отбранителната и възпираща сила на съюзите, към които принадлежим. Трябва да се свика съвместно заседание на парламентарните комисии по отбрана и външна политика, за да се изясни публично нивото на заплаха - включително от терористични и диверсионни действия, без да се крие или спестява информация от българските граждани. Националната сигурност изисква отговорност, твърдост, адекватност и бързи реакции - особено когато България и обществото ни са подложени на системна хибридна война, дезинформация и заплахи от страна на войнствени авторитарни режими", добави Мирчев.

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Реакция на статията на "Файненшъл таймс" дойде и от НАТО. Говорител на Алианса заяви, че има готовност да се реагира на всяка заплаха и винаги ще се направи каквото е необходимо, за да бъдат защитени страните, подписали Северноатлантическия договор.

Министерството на националната отбрана на Гърция разглежда възможността за оказване на помощ на България с цел укрепване на противовъздушната и противобалистичната ѝ отбрана чрез разгръщане на системата "Пейтриът", при условие че бъде отправено съответното искане и последва одобрение от Правителствения съвет за национална сигурност, предаде пред БТА гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на източници от министерството.