Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2

П резидентът на Унгария Тамаш Шуйок е в България по покана на българския държавен глава Румен Радев.

На площад „Св. Александър Невски“ в София от 10:00 часа ще се състои церемонията по официалното посрещане в България на президента Тамаш Шуйок, съобщиха от президентската институция.

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, след което Румен Радев и Тамаш Шуйок ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство пред църквата „Св. София“.



От 10:35 часа на „Дондуков“ 2 президентите на България и Унгария ще проведат среща „на четири очи“, след която ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария. След това Румен Радев и Тамаш Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентската институция.

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Президентът на Унгария пристигна вчера у нас, като бе посрещнат в Смолян от държавния глава Румен Радев. Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.