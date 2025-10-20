България

Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2

Той е у нас по покана на българския държавен глава

20 октомври 2025, 09:07
Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2
Източник: iStock photos/Getty images

П резидентът на Унгария Тамаш Шуйок е в България по покана на българския държавен глава Румен Радев.

На площад „Св. Александър Невски“ в София от 10:00 часа ще се състои церемонията по официалното посрещане в България на президента Тамаш Шуйок, съобщиха от президентската институция.

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, след което Румен Радев и Тамаш Шуйок ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство пред църквата „Св. София“.
 
От 10:35 часа на „Дондуков“ 2 президентите на България и Унгария ще проведат среща „на четири очи“, след която ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария. След това Румен Радев и Тамаш Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентската институция. 

Президентът Радев отиде в Смолян с личен автомобил

Президентът на Унгария пристигна вчера у нас, като бе посрещнат в Смолян от държавния глава Румен Радев. Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Източник: Константин Костов/БТА    
Радев Тамаш Шуйок България Унгария среща
Последвайте ни
Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Макрон: Кражбата от Лувъра е атака</p>

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Свят Преди 10 минути

Проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

<p>4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония</p>

Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

Любопитно Преди 18 минути

Четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие

<p>Има ли нарушения в обучението на младежа, причинил смъртоносната катастрофа&nbsp;край Созопол?</p>

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

България Преди 39 минути

“Имаше пропуск по време на обучението",коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов

<p>Българин е убит при нападение с нож&nbsp;в Атина</p>

Българин е убит при нападение с нож пред нощен клуб в Атина

Свят Преди 59 минути

Тежкият инцидент се разиграл малко след 03:00 ч. на 20 октомври

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

България Преди 1 час

В община Созопол е обявен Ден на траур

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Свят Преди 2 часа

"Това беше наистина един от най-великите градове в света. А след това, преди 15 години, нещата се объркаха", заяви президентът на САЩ

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Технологии Преди 2 часа

Според Microsoft най-новите актуализации ще направят платформата още по-желана

Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща

Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща

България Преди 2 часа

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

От понеделник до четвъртък на четири пъти в следобедните часове ще се спира изцяло трафика на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Любопитно Преди 3 часа

Храните с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни, могат да увеличат количеството несмилаема храна

<p>Хората живеят по-дълго, но младите умират по-често</p>

Проучване: Хората живеят по-дълго, но младите се разболяват и умират по-често

Свят Преди 3 часа

Незаразните болести вече представляват почти две трети от общата смъртност и заболеваемост в света

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

България Преди 3 часа

Кой е свети Артемий и защо ни пази от болести

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Свят Преди 10 часа

В предизборната си програма Ерхурман подкрепи обединението на Кипър във федерална държава

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

България Преди 10 часа

Лагард: Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин с нови условия за мир в Украйна

Свят Преди 11 часа

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg

Новата Меган: Живот без филтри и без страх от критика

Edna.bg

Знаехте ли тези 5 факта за Виктор Калев?

Edna.bg

Мустафа Сангаре май се прости със запазената си марка

Gong.bg

Изненада! Мароко пренаписа историята и е новият световен шампион за (видео + снимки)

Gong.bg

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол е връстник на жертвата

Nova.bg

Приятел на загиналите младежи край Созопол: Последните ми думи към Йордан бяха „Карай внимателно”

Nova.bg