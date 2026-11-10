25 години по-късно: Дейвид Шуимър най-накрая се събра с легендарния червен пуловер от „Приятели“

Т очно 25 години след излъчването на един от най-култовите епизоди в историята на комедийния сериал „Приятели“, актьорът Дейвид Шуимър отново се срещна с емблематичния червен пуловер на своя герой Рос Гелър, пише The Hollywood Reporter.

В новата рекламна кампания, озаглавена „Червеният пуловер“ (The Red Sweater) за модната марка Quince, Шуимър преследва различни хора (и дори куче) по улиците на Ню Йорк, защото всички те носят неговия „мечтан кашмирен пуловер“ в новия нюанс Coulis Red. Когато най-накрая го облича, друг преминаващ мъж го спира с думите „Хей, това е моят мечтан пуловер!“, което кара актьора отново да хукне да бяга.

David Schwimmer Reunites With His Famous Red Sweater From 'Friends' in Nostalgic Quince Campaign https://t.co/WIee8WSGtz — Variety (@Variety) November 9, 2026

Легендарната сцена от 2001 година

Видеото е директна препратка към втория епизод от осми сезон на „Приятели“ („The One with the Red Sweater“). В него Рейчъл (Дженифър Анистън) е бременна, но пази в тайна кой е бащата. Джоуи (Мат Лебланк) намира забравения червен пуловер на мистериозния мъж в апартамента, а интригата се разплита в самия край на епизода - Рос (Дейвид Шуимър) влиза в стаята, вижда дрехата и радостно извиква, че най-накрая си е намерил изгубения любим пуловер.

„Когато от Quince дойдоха при мен с тази идея, я намерих за наистина смешна - в крайна сметка с червения пуловер имаме дълга история. Този път аз съм този, който го гони, а по някаква причина всички останали имат такъв. Оказа се, че бях фен на марката още преди да ми съобщят концепцията, така че веднага се съгласих да се позабавляваме“, споделя 60-годишният Шуимър.