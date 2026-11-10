Какви са причините за ужаса на "Тракия": Започват две разследвания

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Д ве досъдебни производства са образувани във връзка с тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи представител на прокуратурата по време на извънреден брифинг на мястото на инцидентите, предаде DarikNews.bg

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Причината за образуването на отделни производства е, че става въпрос за две самостоятелни произшествия, настъпили в двете платна за движение.

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По първоначални данни е възможно те да имат обща причина.

Заради изключително тежкия характер на инцидентите разследването ще бъде възложено на Националната следствена служба (НСлС), уточниха от прокуратурата.

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На мястото на катастрофите продължават процесуално-следствените действия. Извършват се огледи, събират се доказателства и се разпитват свидетели и очевидци.

От прокуратурата посочиха, че предстои значителен обем разследваща работа. След събирането на първоначалните доказателства ще бъде преценено какви експертизи да бъдат назначени. Очаква се те да бъдат многобройни предвид тежестта и сложността на случая.

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На въпрос какво е известно за причините за катастрофите представителят на прокуратурата насочи вниманието към вече оповестената от полицията информация за метеорологичните условия в района.