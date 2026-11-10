България

Бюджетната комисия прие по-високи данъчни облекчения за деца

Облекчението за едно дете ще достигне 5000 евро, а за три и повече деца – 15 000 евро. Предложенията включват още данък върху свръхпечалбата, нов акциз за мощните автомобили и промени при ваучерите за храна

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 10 ноември 2026, 06:58
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П арламентарната комисия по бюджет и финанси разгледа на първо четене промени в данъчните закони. Сред одобрените предложения са значително увеличение на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, както и промени в корпоративното облагане, акцизите и местните данъци и такси.

Съгласно предложенията данъчното облекчение за едно дете ще достигне 5000 евро, за две деца – 10 000 евро, а за три и повече деца – 15 000 евро. Облекчението за отглеждане на дете с увреждания се предвижда да бъде увеличено на 12 000 евро.

Най-сериозни разногласия между депутатите предизвика предложението за нова възможност за приспадане на разходи, свързани с развитието на децата, както и актуализацията на глобите за нарушения на закона.

  • Какво предвиждат промените в данъчните закони

Бюджетната комисия прие и промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Предложенията за нови налози и акцизи бяха одобрени от Министерския съвет миналата седмица.

Сред тях е въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбата в размер на 33%. Той ще се начислява върху частта от печалбата над определеното нормално равнище. Предложението обхваща банки, дружества за бързи кредити, както и големи компании от секторите на застраховането, търговията с храни и телекомуникациите, чиито приходи през тази година надхвърлят 5 млн. евро.

Предвижда се ваучерите за храна да достигнат до 200 евро. С данък от 7% ще се облага сумата над 102 евро.

Въвежда се и акциз за автомобили с мощност над 340 конски сили. Предвиденият размер започва от 500 евро, като за автомобилите с мощност над 670 конски сили може да достигне 6000 евро.

Комисията одобри и законопроекта за местните данъци и такси. В него е заложено увеличение с 30% на данъчните оценки на недвижимите имоти.

  • Какви са позициите на партиите

Предложените промени получиха подкрепа от представители на няколко парламентарни формации, но бяха отправени и критики към отделни текстове.

От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят увеличението на данъчните облекчения за деца. Бившият финансов министър Теменужка Петкова определи мярката като продължение на политика, въведена преди години от бившия финансов министър Владислав Горанов.

„Тази мярка беше въведена още преди години от бившия финансов министър Владислав Горанов и представлява типична дясна политика“, каза Петкова, цитирана от NOVA.

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев също определи законопроекта като един от малкото, които формацията би подкрепила. Според него предложението продължава политиката за данъчни облекчения за работещите родители и е смислено, тъй като предоставя средства на хора, които са били изрядни към държавата.

Василев предложи да отпадне изискването за представяне на бележки, удостоверяващи направените разходи.

От ДПС също подкрепиха положително промените, свързани с децата и хората с увреждания. Ертен Сабри обаче обърна внимание на необходимостта от допълнително изясняване на някои текстове.

„Здравните услуги, образованието и спортът са поставени под общ знаменател и някои текстове се нуждаят от допълнително изясняване. Сред основните проблеми са обаче затрудненията с документацията в по-малките населени места“, посочи Сабри.

Димо Дренчев от „Възраждане“ определи предложението като стъпка в правилната посока, която трябва да бъде подкрепена. Той обаче изрази съмнение дали мярката ще заработи ефективно още от първия път.

Според него държавата не осигурява достатъчно качествени образователни и спортни услуги, докато семействата понасят значителни разходи за тях.

Критики отправи и Мартин Димитров от „Демократична България“. Той постави въпроса за начина, по който са актуализирани глобите, като отбеляза, че санкции, определени в периода между 2007 и 2012 г., са коригирани с един и същ коефициент.

„Няма логика да се прилага еднакъв подход за толкова дълъг период и създава впечатление, че увеличението е свързано с въвеждането на еврото“, коментира Димитров.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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