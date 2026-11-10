БАБХ затвори магазин на голяма търговска верига във Видин

Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във Видин затвориха обект на голяма търговска верига в града след установени сериозни нарушения при съхранението на храни.

При проверката са открити 343 кг риба, пилешко месо, бургери и субпродукти, съхранявани при неправилен температурен режим.

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Инспекторите са установили и 270 кг мухлясало зеле. Всички посочени количества, общо 613 кг продукти, са насочени за унищожаване.

Проверката е установила и занижена хигиена във всички точки на пекарната в обекта.

Заради констатираните нарушения е издадено разпореждане за спиране на цялата дейност на обекта, както и акт за установяване на административно нарушение.

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Проверката е част от съвместните действия на Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите.

Контролът обхваща складовете, търговските обекти и цялата верига на доставки с цел проверка на безопасността на храните, спазването на нормативните изисквания и защитата на потребителите.