Рядък природен феномен: Двоен воден смерч се образува край италианския остров Капри

Р ядък и впечатляващ природен спектакъл се разигра край италианския остров Капри в събота. Местни жители и гости на острова станаха свидетели на образуването на двоен воден смерч, който се изви от буреносните облаци директно над морето, очертавайки силуета си на фона на емблематичните скали Фаральони.

Подобни водни торнада не са необичайни за района на Средиземно море през късната есен, когато по-студените въздушни маси преминават над все още топлата морска повърхност. Впечатляващо при този случай обаче бе едновременното появяване на два паралелни въртящи се стълба в непосредствена близост до брега.

İtalya’nın ünlü turizm merkezi Capri Adası açıklarında aynı anda oluşan iki dev su hortumu, denizden gökyüzüne uzanan görüntüleriyle dikkat çekti. Nadir görülen doğa olayı kameraya yansıdı. https://t.co/mmaJLfqHtr — Bulvar Medya (@Bulvarpress) November 10, 2026

Какво всъщност представлява водният смерч?

Водният смерч е интензивен колонообразен вихър, подобен на торнадо, който се образува над воден басейн. Той се ражда от сблъсъка между топъл и влажен въздух над морската повърхност със студен въздушна маса във височина.

Въпреки че отстрани изглежда така, сякаш гигантският вихър „изсмуква“ морска вода, в действителност видимата водна колона се състои главно от капки кондензирана пара. Макар че обикновено са по-слаби от класическите торнада над сушата, тези атмосферни явления могат да бъдат изключително опасни за малки плавателни съдове.

Перлата на Неаполитанския залив

Спектакълът се разигра пред погледа на един от най-известните природни символи на Италия - скалите Фаральони, представляващи три гигантски монолита, издигащи се драматично от тиренските води.

Разположен в Неаполитанския залив, Капри е сред най-луксозните туристически дестинации в света, привличащ над 3 милиона посетители всяка година. Тъй като феноменът се случи в началото на студените месеци, повечето туристически обекти вече са затворени за сезона, а островът е потопен в обичайното си зимно спокойствие. Това позволи предимно на местните жители да се насладят на безнаказаната красота на дивата природа.