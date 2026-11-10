Ураганите се завръщат в Резиденцията в “Игри на волята”

И зненадващ развой на събитията промени хода на териториалната битка в „Игри на волята“. След сериозно изоставане племето на Ураганите успя да завоюва Резиденцията и ще прекара там поредна седмица. Въпреки преднината във финалното препятствие, Канарите се завръщат в Изолатора.

Източник: NOVA

Денят в Дивия север започна с избор на капитани в двете племена. При Зелените за лидер изненадващо бе посочен брокерът Велизар, докато танцьорът Боян бе избран от своите съотборници с пълно единодушие, след като сам изяви желание отново да заеме поста.

Източник: NOVA

На Арената участниците се изправиха пред предизвикателства за сила, издръжливост и бърза мисъл. Сините натрупаха ранна преднина след трудности на финансистката Виктория на въздушните елементи. Забавяне на фризьора Петър в морската част на съревнованието обаче даде на Канарите комфортна преднина при заключителния лабиринт.

Източник: NOVA

Там тримата мъже в племето - Красимир, Иван и Велизар не съумяха да преодолеят изпитанието, давайки на своите съперници Марио, Стиван и Боян достатъчно време, за да грабнат победата.

Източник: NOVA

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA двама воини ще напуснат екстремното приключение “Игри на волята” завинаги. Капитаните Боян и Велизар ще се изправят един срещу друг в директна елиминация, а двамата обитатели на Вишката - Йордан и Константинели, ще излязат на бойното поле в битка за спасение.

Източник: NOVA

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