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Меси или Роналдо? Политиката вече определя дори спорта, който гледаме

Изборът между Меси и Роналдо или любимият ни спорт вече издават нашите политически възгледи. Ново проучване разкрива как глобалната поляризация навлиза дълбоко на стадионите и променя правилата на играта

10 ноември 2026, 11:39
Меси или Роналдо? Политиката вече определя дори спорта, който гледаме
Източник: Getty

П рез уикенда Доналд Тръмп подхвърли поредната си нетрадиционна идея - че главният изпълнителен директор на UFC и Power Slap Дейна Уайт би могъл да бъде новият говорител на Белия дом. Тръмп го нарече „брутален боец и воин“ и предложи шестима от бойците му да се присъединят към него, за да се отбраняват от опозицията. Макар че по-късно Тръмп отстъпи от думите си, тези близки връзки между спортната империя и политиката повдигат по-дълбок въпрос: възможно ли е политическите ни възгледи все повече да влияят върху това кои спортове гледаме и кои спортисти подкрепяме, пише The Guardian.

Спортът винаги е бил свързан с политиката - от легендарния боксов сблъсък между Джо Луис и Макс Шмелинг през 1938 г., превърнал се в символична битка между демокрацията и фашизма, до бойкотите от ерата на апартейдът и съвременните конфликти. Но докато дълги години спортът бе считан за обединител на хората с различни възгледи, новите изследвания показват, че в ерата на свръхполяризация това бързо се променя.

Политическата ви принадлежност може да определи дори дали предпочитате Лионел Меси или Кристиано Роналдо.

Меси за левите, Роналдо за консерваторите?

Учени от Сингапур проведоха мащабно проучване сред над 10 000 души от 26 държави. Резултатите показват, че възрастта, полът, образованието и социалната класа не са ключовият фактор за това коя от двете футболни суперзвезди харесват хората.

Това, което наистина оказва влияние, е политическата ориентация:

Анкетираните с по-либерални възгледи спрямо средното за страната си много по-често предпочитат Лионел Меси.

Хората, които изразяват по-висока подкрепа за авторитарния модел на управление („силен лидер, който не трябва да се съобразява с парламент и избори“), са по-склонни да подкрепят Кристиано Роналдо.

Почитателите на краткото видеосъдържание (в платформи като TikTok и Reels) също значително по-често избират Роналдо.

Държавите с най-висока подкрепа за Роналдо са Индонезия, Турция, Мексико, Египет и Португалия, докато Меси води убедително в Южна Корея, Аржентина, Финландия, Испания и Великобритания.

„Червени“ и „сини“ спортове

В САЩ социологът Джошуа Уудс изследва корелацията между гласуването за Доналд Тръмп и Джо Байдън и популярността на 53 различни спорта.

Резултатите показват ясна граница:

  • Консервативни („червени“) спортове: Традиционни американски спортове като американски футбол, бейзбол, баскетбол, както и родео и мажоретни състави, са много по-популярни в райони, подкрепящи републиканците.
  • Либерални („сини“) спортове: Фигурно пързаляне, сърф, класически футбол (soccer) и тенис се радват на значително по-голям интерес в регионите, подкрепящи демократите.

Една от теориите е, че консерваторите поставят акцент върху традициите и утвърдените норми, докато либералите са по-отворени към алтернативни, нови или по-малко популярни спортове.

А как стоят нещата в Европа?

В Европа проучванията в тази област все още навлизат. Изследване сред 650 души в Белгия не открива пряка връзка между спортните навици и мястото в политическия спектър. Експертите обаче признават, че политическият маркетинг започва да използва все по-агресивно спортните платформи, за да таргетира определени аудитории - от боксови мачове в YouTube до рекламни кампании в социалните мрежи.

Историята показва, че спортът може да бъде огледало на обществото. Въпросът днес е дали той все още може да ни обединява, или постепенно се превръща в поредното бойно поле на политическото разделение.

Източник: The Guardian    
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